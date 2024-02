Nesta quarta-feira, 14, Brusque e as demais cidades do Vale do Itajaí amanheceram diante de um cenário climático completamente diferente, após 13 dias consecutivos de calor intenso, diante do predomínio maior do tempo seco.

A mudança em questão é atribuída à chegada de uma frente fria, tendo sua passagem por Santa Catarina observada na tarde da terça-feira, 13, trazendo consigo pancadas de chuva e trovoadas em áreas isoladas da região, proporcionando alívio ao aquecimento.

De acordo com os profissionais em meteorologia, essa diminuição do abafamento e a volta da umidade será perceptível não apenas nesta quarta-feira, mas também nos próximos dias desta semana.

O especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho, nos forneceu informações detalhadas sobre a síntese mencionada anteriormente.

Você pode conferir todos os detalhes no boletim divulgado pelo profissional, que será apresentado a seguir.

Calor recua nesta quarta-feira

*Boletim: Climaterra >>

Nossa análise das condições meteorológicas, direcionadas para Brusque e outras cidades do Vale do Itajaí, começa por esta quarta-feira.

A frente fria, que passou por Santa Catarina na tarde de ontem, deixou seu rastro, trazendo mudanças significativas.

O intenso calor, que até então vinha sendo o protagonista, finalmente começa a dar sinais de trégua notável na região.

As temperaturas (nesta quarta-feira) não devem ultrapassar os 24 a 25°C, o que representa uma diferença marcante em relação aos extremos de calor, oscilando 33 a 37°C, e até mesmo apresentando picos próximos de 40°C nos dias anteriores.

Embora o tempo deva se tornar mais agradável, é importante estar atento ao risco de chuvas a qualquer momento do período.

O sol, se aparecer, será apenas por breves aberturas, pois as nuvens devem predominar ao longo desta quarta-feira.

Sem calor intenso à vista

Quando nos deparamos com a previsão para a segunda metade desta semana, os simuladores meteorológicos apontam para a manutenção do clima relativamente ameno, que deve persistir até pelo menos o sábado, em toda a região do Vale do Itajaí.

Em termos práticos, isso significa que nos dias seguintes, a região de Brusque pode esperar uma oscilação nas temperaturas máximas, variando de 25 a 28°C, sendo pouco provável que ultrapassem os 30°C.

As madrugadas, por sua vez, prometem ser mais agradáveis, proporcionando então noites de sono mais confortáveis.

Durante o período noturno subsequente, as temperaturas mínimas devem se manter abaixo dos 20°C, com previsão de variar entre 15 e 19°C na maioria das cidades.

Quanto às condições do tempo, os modelos meteorológicos preveem uma variação entre períodos prolongados de sol e eventuais episódios de chuva, sem um horário específico para ocorrer, entre quinta-feira e sábado.

*Com informações: Ronaldo Coutinho/Climaterra

O tempo na madrugada

Prosseguindo com a edição desta quarta-feira, o foco então permanece nas atualizações meteorológicas.

Agora, vamos salientar o acompanhamento realizado durante a última madrugada na região de Brusque.

A tabela apresentada a seguir resume as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer de hoje em cada local mencionado no anexo (destaque em vermelho).

Importante ressaltar as ocorrências de chuvas observadas durante esse intervalo (indicadas em azul).

Fotos dos leitores

Encerrando este segmento, aprecie as encantadoras paisagens compartilhadas por nossos leitores.

As imagens ilustram o início da manhã desta quarta-feira em cada local descrito nas legendas.

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

