Taxa de resolução de homicídios é de quase 80% em Santa Catarina

Eficiência

Passou a ser de invejáveis 77,17%, nos últimos cinco anos, o índice de resolução de homicídios em SC, que dá ao Estado a primeira posição dentre os 26 e o Distrito Federal. Pouco? É equipável aos do Canadá e Holanda. A meta da Polícia Civil de SC é atingir 89%. É o percentual de resolução de crimes da Austrália.

Desafio feminino

Fala-se muito, a propósito das eleições municipais deste ano, da necessidade de eleger mais prefeitas e vereadoras e se ter, a partir disso, um mínimo da chamada paridade de gênero na política e na administração dos municípios. O desafio é ainda enorme, a começar pela realidade que existe hoje nas capitais. Nenhum Legislativo municipal das 26 capitais brasileiras tem mais de um terço de mulheres. A melhor representatividade feminina é na Câmara de Porto Alegre, com 30% das cadeiras, enquanto em João Pessoa há apenas uma. Em Florianópolis é de 21,74%, com cinco mulheres dentre os 23 legisladores atuais.

Exceção solidária

Os governadores Cláudio Castro (Rio de Janeiro), Ratinho Júnior (Paraná), Romeu Zema (Minas Gerais) e Tarcísio de Freitas (São Paulo), todos de oposição, evitaram dar declarações públicas sobre a midiática operação da Polícia Federal que mirou o ex-presidente Jair Bolsonaro. A exceção é Jorginho Mello, que veio a público dizer que ação procurou “pelo em ovo”.

Inconstitucionalidade

O advogado do Psol de SC, Rodrigo Sartoti, protocolou no Supremo Tribunal Federal uma arguição de descumprimento de preceito fundamental contra os decretos e medidas que tentam impedir a vacinação infantil da covid-19 em SC. A inconstitucionalidade, argumenta, envolve o governador Jorginho Mello e 31 prefeitos que adotaram medidas para desobrigar a apresentação de comprovante de vacinação contra a covid-19 para matrícula nas escolas públicas.

Lá em cima 1

As duas universidades públicas de SC exultam. A UFSC é a oitava melhor da América Latina e a segunda entre as federais brasileiras, de acordo com a classificação do Webometrics Ranking of World Universities para 2024. Entre as federais só fica atrás da Federal de Minas Gerais (UFMG).

Lá em cima 2

E a Universidade do Estado (Udesc) ganhou destaque como sexta melhor estadual do Brasil e segunda melhor de ensino superior catarinense no Ranking Mundial de Universidades Webometrics 2024, feito pelo Cybermetrics Lab, grupo de pesquisa vinculado ao Conselho Superior de Investigações Científicas (CSIC) da Espanha. Dentre as universidades brasileiras, a Udesc aparece na 65ª posição.

Internação involuntária

Diante do anúncio da Prefeitura de Florianópolis em adotar a internação psiquiátrica como política pública para a população local em situação de rua, a Defensoria Pública da União (DPU) e a Defensoria Pública do Estado de SC se apressaram em emitir recomendação para que o município de Florianópolis não leve a ideia adiante. Recomendam, “contra a lógica segregacionista” de internação, priorizar o tratamento ambulatorial. Mas se até isso a Justiça chegou a impedir? Fazer o que então? É mais um assunto onde sobram vaidades e falta um mínimo de bom senso.

Rui Barbosa

Leitor relembra notável lição de Rui Barbosa acerca da suspeitosíssima decisão do ministro “supremo” Dias Toffoli de perdoar multa de R$ 10,3 bilhões de corrupção do grupo J&F estabelecida em acordo de leniência: “Não é das leis a culpa de nossos males. De leis não é que necessitamos para os corrigir. O que nos míngua é a consciência, a cultura do dever, a capacidade cívica, a inteireza moral. E dessa lacuna, todas as leis são inúteis”. Lapidar.

Cidadão abandonado 1

A Controladoria Geral da União, sabe-se lá a mando de quem (ou se sabe?) recusou-se a enviar ao senador Esperidião Amin (PP-SC) resposta a requerimento da Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência, da qual faz parte, enviado à Agência Brasileira de Inteligência, Controladoria-Geral da União, Polícia Federal e Supremo Tribunal Federal, em que pede informações da Operação Última Milha, que investiga o suposto uso da Abin no rastreamento irregular de celulares.

Cidadão abandonado 2

Na tribuna, disparou: “Eu não quero saber dos parlamentares; estes têm que se defender mesmo e têm que se mexer para se defender. Agora, o cidadão que não tem mandato e que foi alvo disso, é este que eu quero defender, e é em nome deste que eu trago à tribuna esta advertência e este pedido que, casualmente, talvez sem merecer, eu espero que mereça atenção”.