Com projetos desenvolvidos em Brusque, IFC está entre maiores depositantes de patentes de invenção do Brasil

O Instituto Federal Catarinense (IFC) é o 10º maior depositante de patentes de invenção do Brasil. O destaque foi divulgado no relatório do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), entidade vinculada ao governo federal. Parte destes projetos foram desenvolvidos no campus da instituição em Brusque.

O título refere-se à propriedade temporária de uma invenção. No caso, o IFC ganhou notoriedade em razão do desenvolvimento tecnológico. A instituição ficou na frente da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), que ocupa a 36ª posição do ranking. A Petrobras lidera.

Entre os projetos desenvolvidos pelo IFC de Brusque, estão “Microcontrolador arduino e sensores ultrassônicos na leitura do nível do rio Itajaí-Mirim e na prevenção de desastres naturais”, “App IFC Campus Brusque: uma proposta para organização da rotina escolar” e “Claquete: um sistema gerador e distribuidor de certificados de eventos usando scripts bash”.

A diretora-geral do IFC de Brusque, Jéssyca Bózio Cipriano, afirma que os pedidos de patente são indicadores relevantes para avaliar o nível de inovação de uma instituição e, consequentemente, de uma região.

Ela valoriza o que considera um compromisso das instituições de ensino públicas do Brasil, em especial dos servidores-pesquisadores, no incentivo à criatividade dos alunos para produzirem algo novo. A diretora-geral leva em consideração o empenho ao ensino, pesquisa e extensão.

“Embora seja moroso o período entre o pedido de patente e o reconhecimento, cada pedido de patente representa um passo significativo em direção ao avanço tecnológico e ao desenvolvimento regional”, diz.

