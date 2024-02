Mais de 15 mil alunos da rede municipal retornam às escolas nesta quarta-feira

Com o fim do recesso escolar, mais de 15 mil alunos retornaram nesta quarta-feira, 14, às escolas na rede municipal de ensino. Eles foram recebidos pelos mais de 2 mil profissionais, divididos nas 62 unidades escolares. No primeiro dia de aula, os jovens puderam rever os amigos e professores.

O menino Adam, de três anos, que estuda no Centro de Educação Noêmia Izabel Walendowsky Fialho I, no Centro, foi um dos alunos que voltou super animado para as aulas. “Estava com saudades da professora e dos amigos. Hoje eu comi corujinha na merenda. Gostei muito de voltar para a escola”, disse.

A secretária de Educação, Franciele Mayer, explica que nesta primeira semana, os profissionais realizam a integração e o acolhimento. “Diversas famílias e crianças estão chegando hoje pela primeira vez ao ambiente coletivo das escolas. O processo educacional beneficia não só os estudantes, mas também nós, que estamos atuando. Que este ano seja repleto de descobertas, experiências, e que a escola abra caminhos para uma boa educação e aprendizado”, disse.

A secretária aproveitou para falar também sobre as novidades deste ano. “Todo início de ano traz diversas expectativas. Neste ano vamos iniciar em Brusque o programa Escola de Tempo Integral. Com ele, são mais de 450 vagas para oferecer para a comunidade”.

“Além disso, temos o retorno da escola cívico-militar na unidade do Paquetá, assim como a continuação do programa Estudante Cidadão”, finaliza Franciele.

