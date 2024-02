Tonico, Tinoco e Brusque: conheça a valsa composta pela dupla e que teve o município como inspiração

A cidade de Brusque já serviu de inspiração para uma composição da dupla Tonico e Tinoco, considerada por muitas pessoas a maior dupla sertaneja da história do Brasil. Segundo o advogado, escritor e pesquisador Israel Lopes, a valsa “Santa Catarina”, escrita por Tonico, Nhô Zoli e Carlito, foi escrita após Tinoco passar uns dias no município, na casa de Arnaldo, descrito como cunhado do cantor.

De acordo o texto, publicado no ano de 2008, o grande sucesso das músicas da dupla em Santa Catarina estaria diretamente relacionado ao intercâmbio de gaúchos e “caipiras” ocorrido em anos anteriores. O segredo era cultivar um repertório regionalista, que muito agradava os ouvintes catarinenses.

Intercâmbio

Gravada em 1974 pela Continental, a valsa busca exaltar as belezas de Santa Catarina, ao qual a dupla chama de “caboclinha serrana”. De acordo com Israel, é Tinoco que depõe sobre a música no livro de memórias Da Beira da Tuia ao Teatro Municipal (1984). Confira abaixo:

“Passando uns dias em Brusque, na casa do cunhado Arnaldo, tivemos oportunidade de conviver mais com os catarinenses, observando seus modos, suas gentilezas para com os visitantes. Assim surgiu a ideia desta valsa, que gravamos com um arranjo do maestro Machado, bem ao estilo catarinense”.

“Depois, em 1991 Tonico e Tinoco no LP “Juventude no Arrasta-pé” (pela Gravadora Som Livre), na belíssima música Sul Brasileiro (de Tinoco e Nadir), falam nas tradições do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, provando essa integração cultural que mantiveram com os três estados do Sul”, publicou o pesquisador.

Confira a letra da música:

Recordando em lindo sonho, a serra, mata e campina,

Lá na baixada vertente corre água cristalina,

E saudando aquela gente, aí de Santa Catarina.

Vamo saudando de novo

Esta varsinha pertence,

Saudade daquele povo

Da terra catarinense. (Estribilho)

É uma só irmandade, nossa amizade conquista,

Entre sertão e cidade, uma marcha progressista,

A terra da liberdade, roceiro e capitalista.

Vamos saudando de novo…

Vejo em Santa Catarina as tradição soberana,

Paisagem à beira-mar, linda menina praiana,

Para enfeitar o sertão, as caboclinha serrana.

Ouça:

Assista agora mesmo!

“Estrangeiro na própria Itália”: dialeto bergamasco de Botuverá é um dos mais distantes do italiano: