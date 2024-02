Hoje em dia qualquer zéguédé que tem mais de cinco mil seguidores no Instagram, uma BMW zero quilômetro na garagem financiada até o documento e usa aqueles ternos que não dá de fechar o botão e que a calça fica aparecendo a canela já se auto-intitula de “Mentor” de alguma coisa.

Bom, eu sou da época que mentor era o segurança do He-Man, mas hoje em dia é o que mais tem por aí. É mentor de corretor imobiliário, é mentor de vendedor do Mercado Livre, é mentor de corretor de bolsa de valores, é mentor de vendedor de carros de luxo, é mentor de fede a malandro, enfim, tem mais mentor por aí do que gente precisando, isso é fato! E se você tem um mentor você passa a ser chamado de que? Aluno? Discípulo? Pupilo? Pequeno gafanhoto? Não! Você é o Mentorado! Mas o mais interessante dessa conversa afiada toda é que não tem mentor para pedreiro, para professor, para empregada doméstica, para auxiliar de escritório, para estafeta, para motorista de caminhão, para motoboy, isso não tem!

Seria importante também saber quantos desses Mentores têm a quarta série forte e quantas empresas tiveram na vida que geraram algum lucro de verdade (não vale bitcoin,ok?)! Olha, na verdade Mentor é o novo nome que deram pro antigo Coach, que ficou meio queimado no mercado, até porque a maioria nunca tinha sequer aberto um CNPJ na vida. É como dizem os antigos: “Ô Lauritx, se o cara soubesse bem mesmo isso tudo que ele fala, ele já estava rico faz tempo, tomando água de coco na praia, nem precisava dar Coach e nem ser Mentor de ninguém!”. Mas enfim, tem gente que acredita em tudo… Só para finalizar, uma dica de um burro: se espelhe no seu amigo que deu certo na vida, no seu pai, no seu tio, no seu vizinho, aproveite as dicas das pessoas que são mais inteligentes do que você e não dê importância para a aparência e principalmente para a ostentação das pessoas, porque às vezes aquele senhor de havaiana, bermudinha de tecido e camisa social de manga curta tem muito mais a te ensinar do que essas pessoas.

Quem quer dinheiro?

A semana que passou ficou marcada pela cena da moça jogando dinheiro pra turma de cima de um guindaste, no estacionamento da Havan, na sexta-feira passada. Cada um com as suas maluquices para querer se aparecer se promover nas redes sociais, até aí tudo certo, mas o que mais me espanta é o povo se sujeitar a uma humilhação dessas. Esse povo que estava ali é o mesmo povo que fica na fila no posto de gasolina para abastecer míseros 20 litros quando o combustível é mais barato porque está sem o imposto. Sinceramente, não dá para saber se a pessoa gosta de se humilhar ou se é porque é ignorante mesmo. Na verdade, os verdadeiros chinelos são as pessoas que foram até lá para passar essa vergonha no débito. E o problema maior é que essa turma toda vota, e vota daquele jeito que a gente sabe qual é. Se fosse alguém num guindaste jogando cartinhas do Papai Noel para presentear crianças carentes não tinha nem meia dúzia lá, podem ter certeza. A nossa sociedade hoje vive essa decadência de valores e vai piorar bastante, podem esperar! Mais ainda Lauritx? Beeeeeem mais…

Carrinho de choque do Beto Carrero

Essa semana iniciaram as aulas das crianças em alguns colégios da cidade e você já pode voltar a ter o desprazer de aturar um trânsito parecido com aquelas loucuras que se vê lá na Índia, só que aqui é com os índios (e índias) de verdade ao volante. Sempre digo que no primeiro dia de aula tem pai (e mãe) que manda até lavar o carro para não aparecer com o carro sujo no colégio. E não duvido que tenha gente que vá ao cabelereiro antes de levar os filhos no primeiro dia de aula. Me arrisco a dizer também que se o casal tem dois filhos, o pai leva o filho no seu carro e a mãe leva a filha no carro dela, porque só assim para explicar a enorme quantidade de veículos nas escolas. E para buscar continua a mesma ladainha, quem tem tempo já estaciona sua SUV preta fechada de película às 11h30 no estacionamento e fica esperando o filho, que por incrível que pareça, sempre é o último a sair do colégio. Um amigo meu me disse certa vez o seguinte: “queres conhecer uma pessoa? veja como ela se comporta ao levar e buscar os filhos no colégio!”. E ele tem a mais absoluta razão.

Star Wars no Carnaval

Estamos tendo um desfile dos Stormtroopers em Brusque? Voltou o Carnaval de rua na cidade e eu não estou sabendo? Ou é o filho rico do homem do saco que passava aqui por Brusque e que voltou pra assustar a criançada? Nada disso, esse é o pessoal que veio para acabar com o famigerado mosquito da dengue que está infestando a cidade. É como diz o ditado “água parada não move moinho”, então cuide para não ter na sua casa aquela piscina semiolímpica pro senhor aedes poder praticar a sua proliferação em larga escala. Lembrando que se você é vegano, não faz mal matar mosquito, assim disse a Wanessa Camargo.

Acabou o futebol

Esporte na praia: tem coisa melhor que isso? Tem né, tomar aquela gelada na frente do mar comendo camarão é bem melhor. Ah sim, claro que é, mas o esporte sempre é bom também e ainda mais se você puder praticá-lo ao ar livre e ao lado do mar. Uma coisa tem chamado a minha atenção na prática de esportes nas praias: hoje em dia você quase não vê mais aquelas peladas de futebol na praia. Nas antigas (meee lá vem ele de novo com esse cheiro de naftalina) nos finais de tarde, em todas as praias, sempre tinha aquela pelada da galera, principalmente na temporada. Bom mesmo era quando apareciam uns argentinos que o pau pegava o jogo todo. Isso hoje é bem raro de se ver. O beach tennis, o vôlei de praia, o futevôlei e agora até o padel estão dominando as orlas. Nem uma travinha, aquelas feitas de havaianas mesmo, você vê mais. Isso tudo no país do futebol…

DR à vista

Essa viagem transcontinental que o Brusque vai fazer até Roraima, para jogar a Copa do Brasil, vai ser uma boa pro time se acertar. Tempo juntos para conversar não vai faltar, porque é longe, tá! Vai dar para colocar os pingos nos “is” direitinho. Até acentos nos “is”, me arrisco a dizer. É igual um casal brigado ter que ir de Brusque até Mariscal na sexta-feira de Carnaval às sete horas da noite. É bucha!

Sabedoria Butecular

“A vida começa quando decidimos deixar de agradar a plateia”

Puxando o Saco

O “Puxando o Saco” dessa semana vai pro meu querido amigo João Andrino Amorim (João do Bar Corujão) que está de aniversário neste domingo, pro vereador Alessandro Simas, Dona Ana Augusta dos Santos, Mariane de Souza e Silva, Darci Luis Silva, Arthur Henrique dos Santos, Beto Mello, Djam Pierri Matias, Ederson Servi, Marcelo Schlindwein (Caverna), Madson Minela, Paulo César Piva (PP), Paulo Tormena (Barata), Carlos Kuhn, Dagomar Carneiro, Dinho Girardi, Claudiney Pererira (Ney da Estofados Ideal), Ike Pereira, Alcir Hassman, Fabrísio Comandolli, Renato Wandrey, Jheverton Erat e um abraço especial pro meu amigo de infância Luiz Davi Maurici, mais conhecido na cidade como o Alemão do Cachorrão, que completou 50 anos de idade recentemente e 46 anos de lanche, segundo ele! Abraço, fiquem todos com Deus e até semana que vem!