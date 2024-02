Festa de igreja e eventos de Carnaval: confira oito coisas para fazer no fim de semana em Brusque

1. Festa de igreja

A festa de Nossa Senhora de Lourdes, no bairro São Pedro, abre o calendário de eventos da Paróquia São Luís Gonzaga. O evento iniciou na quarta-feira, 7, e vai até o domingo, 11. Na sexta-feira, 9, uma missa acontece às 19h30 e, na sequência, começam os festejos com venda de cachorro-quente, pastel, churrasco e bebidas, roda da fortuna e Evandro Santos como atração musical. No sábado, 10, a missa é às 19h e quem comanda a festa na sequência é a dupla Valmir e Volnei. Já no domingo, 11, acontece a tradicional carreata pelas ruas da comunidade com a imagem da santa a partir das 15h. A missa é às 17h.

2. Carnavrau

A festa Carnavrau acontece neste sábado, 10, no pavilhão da Fenarreco. O evento começa às 16h e terá 12 horas de duração, com quatro de open bar (das 17h às 21h). A principal atração é PK Delas, que se apresenta por volta de 23h50. Os ingressos do quarto lote estão à venda por R$ 70 + taxas no site aquitemingressos.com.br. Informações e reservas no 48 99680-7264 ou 47 99284-9963.

3. Feira

Neste sábado, 10, será realizada em Brusque mais uma edição da feira livre no estacionamento da Villa Schlösser, na avenida Getúlio Vargas, no Centro. O evento ocorre das 9h às 18h. Estarão expostos e à venda uma variedade de produtos, e o evento ainda conta com espaços para Ongs e entidades voluntárias. Além disso, serão arrecadados alimentos para doação, assim como ração para pets. Ainda haverá a feira terá venda de pastel, caldo de cana, doces, salgados e artesanato, e a brincadeira da toca do coelho.

4. Folia no quintal

No Container Garden Bar, que fica no São Pedro, em Brusque, o evento de carnaval acontece no sábado, 10, e começa às 16h. Luke Muniz (pagode), Renato Silva (sertanejo) e DJ Dani (hip hop e funk) são as atrações musicais.

5. Carnaval do Hi Dogz

O DJ Blade comanda nesta sexta-feira, 9, a partir de 20h, o evento de Carnaval do Hi Dogz, lanchonete e pizzaria que fica na rua Bulcão Viana, no Azambuja. A entrada é free. O chope estará à venda por R$ 5 até às 20h.

6. Duo de violões

O duo de música instrumental Ybyrá, formado por Matheus Colossi e Rene dos Santos, se apresenta no Instituto Aldo Krieger, na sexta-feira, 9, no Centro de Brusque, às 19h. Com repertório instrumental que abrange gêneros como jazz, bossa nova, MPB, blues e folk, a dupla apresenta no show composições com traços do folclore da região sul. A entrada é gratuita.

7. Vintage Rock

A banda Vintage Cult comanda a noite no Rock Bar, que avenida Bepe Rosa, a margem direita da Beira-Rio, nesta sexta-feira, 9. A abertura do evento é às 22h. Reservas de mesas gratuitas podem ser feitas no 47 99222-4466.

8. Encontro de cães bull

Um encontro de cães bull acontece neste sábado, 10, em Brusque, e tem o intuito de reunir tutores e seus cães para um momento de lazer. O encontro será realizado na Praça Sesquicentenário, no Centro, a partir das 14h. A ação é promovida pela Associação Bulls Brusque, que preparou sorteio de brindes para os pets e também para os tutores, assim como outras atrações para crianças. O encontro também é aberto para cães de outras raças.

*Tem sugestão de evento para a nossa programação de fim de semana? Envie para o e-mail redacao@omunicipio.com.br ou para o WhatsApp 47 99141-9800.