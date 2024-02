Com Isabel R. Almeida

O duo de música instrumental Ybyrá se apresenta no Instituto Aldo Krieger, na sexta-feira, 9, em Brusque, às 19h. Com repertório instrumental que abrange gêneros como Jazz, Bossa Nova, Mpb, Blues e Folk, a dupla apresenta no show composições com traços do folclore da região sul.

O Ybirá Duo é formado por Matheus Colossi, músico, luthier e pós-graduado em Metodologia do Ensino de Música pela UniBF, e Rene dos Santos, músico, graduado em música pela Universidade do Estado de Santa Catarina UDESC. O nome da dupla, “Ybyrá”, tem raiz Tupi-Guarani e significa “o que brota do chão, tirado da terra”.

A apresentação faz parte da turnê Santa Catarina Tour e tem o objetivo de divulgar a música instrumental, incentivar novos alunos de violão e compartilhar a música autoral dos artistas. A entrada no evento é gratuita e o show conta com intérprete de libras.

Serviço

O quê: Ybirá Duo Santa Catarina Tour

Quando: sexta-feira, 9 de fevereiro, às 19h

Quanto: entrada gratuita

Onde: Instituto Aldo Krieger – R. Paes Leme, 63 – Centro, Brusque – SC