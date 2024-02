Homem fica gravemente ferido após briga por causa de creatina em academia de Balneário Camboriú

Um homem ficou gravemente ferido após ser agredido dentro de uma academia em Balneário Camboriú. A vítima tinha o intuito de entregar uma creatina para o irmão da companheira do autor, que sentiu ciúmes e então agrediu o homem no local. O caso aconteceu na noite desta terça-feira, 6.

De acordo com o relatório da Polícia Militar, a vítima, de 36 anos, foi encontrada sendo atendida por uma equipe do Samu.

Segundo relato da vítima, o mesmo foi conversar com uma amiga na academia para entregar uma creatina ao irmão dela. No momento, o marido da mulher chegou e o indagou por que ele não havia feito contato com o irmão dela diretamente por WhatsApp.

Por conta do ciúmes, os dois iniciaram uma discussão e começaram uma briga ainda no interior da academia. Ao sair do local, já na rua, a vítima foi surpreendida pelo autor com um golpe pelas costas, que também lhe desferiu chutes e uma cadeirada na cabeça. O homem também teve seu celular quebrado.

A vítima foi conduzida ao Pronto Atendimento com ferimento na cabeça e dedo polegar esquerdo quebrado.

O autor não foi localizado no local. A identidade dos envolvidos não foi divulgada.

Leia também:

1. Vereador propõe lei para internação involuntária de dependentes químicos em situação de rua em Brusque

2. VÍDEO – Câmera flagra momento de acidente que matou motociclista em Blumenau

3. Grávida de Canelinha: prefeitura inaugura escola com nome da vítima; saiba como está o caso

4. Cascata da Paz: descobrimos um santuário natural escondido em Botuverá

5. Homem mistura remédio com bebida alcoólica, surta e ameaça família no Dom Joaquim, em Brusque

Assista agora mesmo!

Após vir a Brusque para trabalhar em bar, paranaense abre dois restaurantes na cidade: