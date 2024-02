Grávida de Canelinha: prefeitura inaugura escola com nome da vítima; saiba como está o caso

Flávia Godinho Mafra, a professora que virou vítima no que ficou conhecido como “caso da grávida de Canelinha”, foi homenageada na quinta-feira, 1º, pela prefeitura do município. Na ocasião, através da secretaria de Educação, Cultura, Esporte, Turismo e Juventude, o órgão público inaugurou uma nova escola que leva o nome da professora.

Encontrada morta em agosto de 2020, Flávia era moradora do mesmo bairro onde a escola foi inaugurada e estava grávida de 36 semanas. De acordo com a Polícia Civil, Rozalba Maria Grime, conhecida de Flávia, confessou que matou a vítima com golpes de tijolo na cabeça.

No depoimento, a assassina afirmou ter utilizado um estilete para retirar o bebê do útero da gestante. Segundo o delegado, Rozalba admitiu ter contado à vítima que haveria um chá de bebê como forma de atraí-la.

Flávia tinha saído de carona para o chá de bebê surpresa quando foi morta. O crime ganhou destaque nacional e chegou a ser noticiado no programa Fantástico, da TV Globo.

Pena mantida

A última informação sobre o caso foi divulgada pelo jornal O Município em maio de 2022. Na ocasião, a defesa de Rozalba havia ingressado com um recurso no Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJ-SC). No recurso, a advogada Bruna dos Anjos solicitava a anulação da decisão do júri que condenou Rozalba a 56 anos de prisão.

O advogado de defesa, Rodrigo Goulart, concedeu uma entrevista ao jornal O Município na tarde desta terça-feira, 6, e afirmou que o TJ-SC não acolheu os pedidos da defesa. Assim, a sentença foi mantida e Rozalba permanece detida.

“Gostaria de destacar que ela está trabalhando, participando de cursos e cumprindo as determinações judiciais. Continuaremos acompanhando o caso, concentrando nossos esforços na execução penal e, no momento oportuno, solicitaremos a progressão de regime e, possivelmente, a concessão de saídas temporárias, desde que Rozalba atenda aos critérios estabelecidos”, concluiu o advogado.

Escola

A Escola Flávia Godinho Mafra contará com cerca de 250 alunos do 1º ao 5º ano e com uma estrutura de alto padrão. Para a construção da nova escola, foram investidos aproximadamente R$ 800 mil com recursos estaduais e R$ 200 mil em recursos próprios do município.

“Esta entrega tem uma enorme representatividade, e é uma grande homenagem a professora Flávia Godinho Mafra, sem sombra de dúvidas, uma pessoa que nos ensinou muito em um curto período de vida, sempre com um sorriso no rosto e um amor inexplicável por lecionar”, destacou a secretária de Educação, Fernanda Dias Jacintho.

