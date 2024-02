Homem fica preso dentro de elevador no último andar de prédio no Centro de Brusque

Um homem ficou preso em um elevador no último andar de um prédio no Centro de Brusque, na madrugada desta terça-feira, 6, na rua Mathilde Schaeffer. O caso aconteceu por volta das 5h. O homem ficou preso no 11º andar do residencial.

De acordo com o relatório do Corpo de Bombeiros, a chave da estrutura não realizava a abertura da porta. Os agentes então acessaram a casa de máquinas, e desligaram e ligaram os disjuntores do elevador para que o mesmo tivesse o sistema reiniciado e pudesse abrir as portas ao chegar no térreo.

Posteriormente, a vítima foi retirada do elevador, sem ferimentos. O elevador foi interditado e o síndico do prédio foi informado.

