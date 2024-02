Fevereiro avança para esta terça-feira, 6, trazendo consigo a promessa de estender o rigor do atual clima de verão para quase toda a primeira quinzena do mês em Brusque e nas demais cidades do Vale do Itajaí.

Diante disso, os municípios da região devem se preparar para os impactos deste período prolongado de calor, que não está mostrando indícios de alívio tão cedo.

O renomado especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho, gentilmente compartilhou conosco informações precisas acerca da previsão do tempo. Descubra todos os detalhes no boletim a seguir.

Região de Brusque nesta terça-feira

*Boletim: Climaterra >>

Este informativo inicia apresentando as condições climáticas para esta terça-feira. A previsão aponta para a manutenção do calor em Brusque e em todo o Vale do Itajaí, com temperaturas alcançando entre 32 a 36°C durante a tarde.

O risco das trovoadas de verão não pode ser descartado, podendo resultar em chuvas intensas em um determinado bairro, enquanto outro próximo pode permanecer praticamente seco.

O sol deve predominar durante a manhã, com a perspectiva de aumento gradativo na cobertura de nuvens no turno vespertino, impulsionado pelo aquecimento registrado nos termômetros.

Calor sem alívio tão cedo

Ao projetarmos a previsão a longo prazo, os simuladores então indicam que Brusque e toda a região devem se preparar para enfrentar o período mais prolongado de calor deste verão.

Tudo sugere que as altas temperaturas persistirão, pelo menos, até o dia 13 a 14 de fevereiro.

É importante salientar que não estamos diante de um cenário de aquecimento excepcional; trata-se, na verdade, de uma condição normal para esta época do ano.

Nos próximos sete a oito dias, as tardes continuam com picos podendo exceder os 35ºC, enquanto as madrugadas permanecem abafadas, oscilando entre 20 a 25°C.

Os impactos dessa condição térmica desconfortável devem se evidenciar por meio de trovoadas mal distribuídas, com maior probabilidade de ocorrência no período que se estende da tarde até a noite.

Não descartamos a possibilidade de temporais localizados, o que destaca a importância de estar atento para pontos específicos.

Portanto, o atual evento de calor não dará trégua a boa parte desta primeira parte do mês de fevereiro no Vale do Itajaí.

As cidades da região precisam estar preparadas para enfrentar este período prolongado de temperaturas elevadas.

*Com informações: Climaterra

O tempo na madrugada

Dando continuidade à nossa cobertura editorial, abordamos agora o monitoramento das condições do tempo em Brusque durante a madrugada desta terça-feira.

As informações são fornecidas pela rede Groh Estações.

Na tabela a seguir, apresentamos as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, destacadas em vermelho para cada local monitorado. O dia iniciou muito abafado.

Adicionalmente, a apuração evidencia ausência de chuva até as primeiras horas da manhã, isso, ressaltado em azul. Acompanhe.

Fotos dos leitores

Encerrando a matéria, aprecie os deslumbrantes cenários compartilhados pelos nossos leitores.

As fotografias então revelam como a manhã desta terça-feira teve início em cada local mencionado nas legendas.

*Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry

1 de 24

*Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi

1 de 11

