Nesta pauta, convidamos você a conhecer um verdadeiro santuário natural localizado no bairro de Pedras Grandes, em Botuverá.

Trata-se de um lugar encantador, envolto pela exuberante mata nativa, tendo um sereno riacho que presenteia a área com uma magnífica cascata, carinhosamente chamada de Cascata da Paz.

A moradora local, Salete Sausen, é a guardiã deste refúgio, mantendo-o impecavelmente limpo e organizado em todos os detalhes.

Cascata, natureza e a energia positiva

Aproveitando sua profissão como terapeuta, Salete utiliza a energia positiva deste cenário para auxiliar aqueles que buscam orientação, proporcionando um panorama de serenidade que revitaliza os visitantes.

O espaço está aberto ao público, porém, requer agendamento prévio com Salete para garantir a disponibilidade de dias e horários que se adequem à sua agenda.

Imagens da Cascata da Paz

Conforme prometido anteriormente, encerramos esta edição com a inclusão de uma galeria de fotos deslumbrante, capturando todo o encanto presente neste ambiente, emoldurado pela majestosa Cascata da Paz.

É com grande prazer que compartilhamos mais um dos tesouros escondidos da região com os nossos estimados leitores.

Convidamos você a conferir a seguir as fotografias que ilustram a beleza deste local único.

