No movimentado bairro Guarani, em Brusque, a residência do casal Cleber e Lorena Bodenmüller se destaca como um verdadeiro oásis de beleza e amor pela natureza.

Transformando a jardinagem em um apaixonante hobby, o casal cultiva flores e plantas diversas, criando um autêntico paraíso de cores que embeleza toda a área externa de sua casa.

O jardim no telhado

Contudo, o que tem arrebatado não apenas a atenção do casal, mas também dos vizinhos e de quem passa pela rua, é a notável transformação visual do telhado da residência.

Uma profusão de flores de Bougainvillea vermelhas, popularmente conhecidas como trepadeiras de primavera, conquistou quase que completamente essa cobertura.

Lorena compartilha que o pé de flor foi plantado há mais de uma década, sem a intenção inicial de dominar o telhado. No entanto, nos últimos dois anos, as trepadeiras encontraram seu caminho até o topo.

Demonstrando seu profundo apreço pela natureza, o casal decidiu permitir que essa invasão acontecesse, resultando em um espetáculo visual deslumbrante que não passa despercebido.

Belezas além do jardim

A dedicação de Cleber e Lorena transcende o telhado, alcançando cada canto do jardim, onde os detalhes revelam um cuidado minucioso. Além disso, um pomar encantador integra esse espaço cativante.

O compromisso do casal com a gestão do lixo orgânico é igualmente notável. O resíduo é cuidadosamente coletado e depositado em baldes, onde repousa por alguns dias.

Isso permite que minhocas desempenhem sua função transformadora, convertendo-o em húmus, um fertilizante natural.

Esse precioso húmus é, então, utilizado nos canteiros para nutrir novas plantas e flores.

Os Bodenmüller se destacam como um exemplo brilhante de como a mãe natureza deve ser tratada.

Essa filosofia se manifesta não apenas no exuberante telhado de sua casa, mas permeia todo o jardim.

Sua dedicação ao meio ambiente serve como um lembrete inspirador de que cada um de nós pode contribuir para a beleza e preservação do nosso planeta.

Essa história de amor pela natureza e sustentabilidade merece ser compartilhada nesta edição, inspirando outros a seguir o exemplo de Cleber e Lorena.

Flores e plantas em evidência

Esta reportagem culmina de maneira magnífica ao apresentar uma seleção de fotografias que revelam os cenários espetaculares então capturados na residência do casal Bodenmüller.

Para além das flores que adornam o telhado, mergulhe na narrativa que desvela o cuidado meticuloso dedicado ao jardim, ao pomar e a todos os elementos ali presentes, evidenciando um comprometimento singular com o zelo e a atenção aos detalhes.

