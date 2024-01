No movimentado bairro Aymoré, em Guabiruba, Carlos Becker, aposentado da Celesc, é conhecido por estabelecer um canil que representa esperança e cuidado dedicado a dezenas de cachorros abandonados.

Há 12 anos, ele iniciou sua missão de resgatar animais desamparados das ruas. Seu terreno, adquirido para esse propósito específico, agora abriga 44 cães, enquanto outros dez encontram refúgio em uma outra área de sua propriedade.

Ao escolher um local afastado da rua, Carlos não apenas construiu um canil, mas criou um refúgio no coração da natureza.

Assim, os latidos não perturbam os vizinhos, mas ressoam como símbolos de esperança entre as árvores.

A história de Carlos vai além das cercas; é uma narrativa marcada por desafios em sua perseverante missão de generosidade para com os animais.

Para aqueles que desejam contribuir com ração ou qualquer outro tipo de mantimento, o número de WhatsApp para contato é (47) 9 9985-9144.

