Homem morto a facadas dentro de casa em Indaial é identificado

Foi identificado como Márcio Elizeu Melo, de 45 anos, o homem que morreu com diversas perfurações feitas por faca, na madrugada desta segunda-feira, 29, no bairro Estrada das Areias, em Indaial. O caso aconteceu na rua Rúbia Simão.

Informações sobre velório não foram informadas até o momento da publicação desta matéria.

Caso

A Polícia Militar foi ao local por volta de 1h20 para atender uma denúncia de roubo. A informação inicial é de que uma mulher estaria machucada.

Chegando à residência, os policiais encontraram uma mulher de 39 anos deitada na varanda, ensanguentada e com diversas perfurações pelo corpo. Ela foi atendida pelo Samu e encaminhada ao Hospital Beatriz Ramos em estado grave. A vítima relatou brevemente que estava dormindo com o marido quando dois homens entraram no quarto armado com facas e golpearam ambos diversas vezes, mas que não recordava de mais detalhes.

No quarto, os agentes encontraram Márcio já sem sinais vitais e com diversas perfurações pelo corpo.

De acordo com varredura inicial, os policiais não encontraram sinais de arrombamento e não identificaram nenhum objeto subtraído.

A PM realizou boletim de ocorrência e acionou Polícia Científica, Polícia Civil e Instituto Médico Legal (IML).

