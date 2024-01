Estrada da Fazenda será totalmente interditada a partir de quarta-feira; saiba motivo

A Prefeitura de Brusque informou que as obras de drenagem e pavimentação na Rua Abraão Souza e Silva, conhecida como Estrada da Fazenda, estão prestes a começar. Neste momento, as equipes estão deslocando as galerias de drenagem para o local.

Em seguida, será realizada a escavação da via para que os trabalhos tenham início. Para isso, o trânsito no local, frequentemente utilizado por caminhões, será totalmente interditado, permitindo apenas o acesso local. Importante lembrar que, no trecho em obra, os veículos de passeio ficarão impossibilitados de passar pela via.

Com um investimento superior a R$ 8,5 milhões, proveniente do financiamento do Fonplata, a obra abrange 1,56 km e tem previsão para ser concluída até dezembro deste ano. Este será o quinto trecho desta via. Os três primeiros já foram concluídos, e a finalização do quarto está próxima.

O engenheiro responsável pela obra, Diego Siqueira, explica que, neste primeiro momento, será realizada uma escavação a sete metros de profundidade na via para que os trabalhos comecem. A drenagem terá início com galerias pré-moldadas de 1,5 m x 1,5 m.

“Os trabalhos de drenagem iniciam um pouco depois do aeroporto, pois as obras de drenagem costumam começar sempre pela parte mais baixa da rua, onde a água será direcionada”, comenta.

O engenheiro esclarece ainda que, devido à profundidade e ao tamanho da galeria, é necessário uma grande abertura na via. Por isso, o tráfego na região ficará interrompido. Conforme as galerias e os tubos são instalados, e o nível da drenagem se torna mais superficial, e a bitola dos tubos diminui, a escavação também diminui, permitindo a passagem de veículos no trecho da obra em meia pista.

“Este trecho inicial de galerias 1,5 m x 1,5 m terá 160 metros, seguido por 1 km em direção a Brusque, com tubos com diâmetro inicial de 1,5 m até o diâmetro final de 0,6 m. Após esta etapa, inicia-se uma segunda escavação saindo da galeria de 1,5m em direção a Itajaí por 400 metros, com diâmetro inicial de um metro até o diâmetro final de 0,6 m”, finaliza.

