Guabiruba vai inaugurar Museu da Imigração Alemã em 2024

A Prefeitura de Guabiruba pretende inaugurar no próximo mês de abril o Museu do Imigrante Alemão, que está sendo montado na Casa Scharf, imóvel adquirido pela administração municipal no ano passado, no bairro Aymoré.

Em 2024, é celebrado o bicentenário da imigração alemã, e a inauguração do museu é uma das atrações da programação que Guabiruba vai preparar para comemorar a data.

“Está em fase de reforma e restauração para instalação do futuro museu. Além de dar continuidade na reforma, estamos cuidando da base do museu. Já temos o plano museológico pronto, e está em tramitação um concurso que será realizado em abril para contratação da equipe para abrir o museu de acordo com as normas que os órgãos estabelecem”, explica a superintendente da Fundação Cultural de Guabiruba, Jenifer Schlindwein.

Ela conta que a ideia do plano museológico deste museu é receber acervo e materiais pertinentes à história e pesquisa sobre a imigração alemã em Guabiruba, mas também da região do Vale do Itajaí como um todo. “Alguns itens serão provenientes de doações das famílias descendentes destes imigrantes, pessoas influentes do município que possuam acervo de fotos ou documentos, e demais objetos já em posse da prefeitura”.

A superintendente da fundação destaca que a intenção é preservar os cômodos da casa enxaimel retratando o cotidiano de uma família descendente de imigrantes, com a mobília, vestimenta e objetos da época. “Tudo isso será possível com a catalogação e pesquisa de um profissional preparado para tal instalação, que será o museólogo contratado pela fundação”,

O museu também receberá doações dos brasões das famílias de imigrantes, feitos pelo artista Karl Teichmann sob patrocínio destes familiares.

“É mais uma conquista do município, mais um ponto turístico. O turismo vem crescendo muito em nossa cidade, a gente percebe em reuniões realizadas em outras cidades, as pessoas reconhecem. É motivo de muito orgulho”, destaca o prefeito Valmir Zirke.

A inauguração do museu contará com a presença da comitiva alemã de Karlsdorf-Neuthard, cidade coirmã de Gubairuba, que virá ao Brasil para as comemorações do bicentenário da imigração alemã no Brasil.

Imóvel já está quitado

A prefeitura realizou a compra do terreno, de 557,64 m², com uma casa enxaimel e um galpão, em agosto de 2023. Para a compra, foram investidos R$ 594.518,37.

A casa, popularmente conhecida como Casa Scharf, tem estilo alemão enxaimel e foi construída entre 1940 e 1945 na rua Prefeito Carlos Boos. O imóvel possui sala, cozinha, quatro quartos, banheiro, sótão e área externa adjunta da casa, de alvenaria. Além disso, o terreno adquirido possui um galpão de 60m², que será utilizado para depósito de itens de patrimônio público, das decorações utilizadas em eventos na cidade, entre outros.

Assista agora mesmo!

“Estrangeiro na própria Itália”: dialeto bergamasco de Botuverá é um dos mais distantes do italiano: