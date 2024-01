Homem com mandado de prisão por tráfico de drogas é preso no Steffen, em Brusque

Na madrugada deste domingo, 28, Polícia Militar realizou a prisão de um homem de 22 anos em Brusque. Ele contava com um mandado de prisão em aberto relacionado ao crime de tráfico de drogas.

A ocorrência foi registrada por volta das 00h50. Segundo a PM, as autoridades receberam informações sobre o paradeiro do suspeito, que residia no bairro Steffen. Em uma operação para cumprimento do mandado, a guarnição policial intensificou as rondas na região e avistou o homem em frente a uma residência.

Ao perceber a presença da polícia, o homem tentou fugir, mas foi alcançado e detido pelas autoridades. Durante a revista, foram encontrados com ele os seguintes itens: 7,88 gramas de cocaína, 30 embalagens da substância conhecida como “lolo” (lança perfume), uma porção de maconha fracionada pronta para venda e 5 cigarros de maconha prontos para consumo.

O suspeito alegou pretender comercializar as substâncias em uma casa noturna da região. Após a abordagem, o homem foi conduzido à Delegacia de Polícia, onde ficou à disposição da justiça para os procedimentos legais cabíveis. Não foram divulgados mais detalhes da ocorrência.

