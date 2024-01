VÍDEO – Chuva forte provoca enxurrada e alagamentos em Jaraguá do Sul

Uma forte chuva causou estragos em Jaraguá do Sul na tarde deste domingo, 28. Os dois bairros mais atingidos foram o Barra do Rio Cerro e Barra do Rio Molha. Neste segundo, o número de ocorrências foi maior.

Após o temporal que iniciou por volta das 16h20, ruas foram danificadas por enxurradas e vias foram alagadas. Em uma das imagens, uma moradora encontrou peixes mortos sobre a estrada. Entre os locais afetados, está o Noviciado Sagrado Coração de Jesus. Ainda não há informações sobre todos os estragos.

Confira vídeo:

Conforme os Bombeiros Voluntários, não há registros de feridos, apenas danos materiais. As maiores demandas dos bombeiros foram nos bairros Barra do Rio Molha, Jaraguá Esquerdo, Tifa Martins e pontos da Barra do Rio Cerro.

De acordo com o diretor de Defesa Civil, Hideraldo Colle, as equipes ainda estão nas ruas verificando as ocorrências. Informações mais detalhadas devem ser divulgadas mais tarde pelo órgão.

Ele detalha que o grande volume de chuvas, em um curto espaço de tempo, causou pontos de alagamento na região cortada pelo Ribeirão Pedra Branca, na Barra do Rio Cerro.

De acordo com os dados levantados até agora pela Defesa Civil, choveu cerca de 50 milímetros em uma hora. Apesar do transtorno, não há desabrigados.

“A Defesa Civil orienta os munícipes que evitem sair de casa neste momento, sem necessidade. O fluxo de pessoas fazendo o chamado “turismo de tragédia” acaba atrasando o deslocamento das viaturas oficiais que estão fazendo o atendimento das ocorrências”, aponta.

Orientações

A Defesa Civil de Jaraguá do Sul também salienta que, na rua Adolfo Antônio Emmendoerfer, no bairro Rio Molha, a orientação é para que o trânsito de caminhões seja evitado em função dos estragos causados pela chuva.

O transporte coletivo está suspenso, temporariamente, no bairro. Em caso de ocorrências os munícipes devem ligar para a Defesa Civil no 199.

Foram 17 ocorrências registradas:

– Vários pontos de alagamentos (Barra do Rio Cerro, Barra do Rio Molha, Jaraguá Esquerdo, São Luis e Rio Molha);

– Seis escorregamento de terra (bairro Parque Malwee, Jaraguá Esquerdo e São Luis);

– Cinco quedas de muro (Barra do Rio Molha e Jaraguá Esquerdo);

– Duas erosões na via (Rio Molha e Barra do Rio Molha);

– Um risco de queda de árvore (Barra do Rio Molha);

– Um risco de queda de muro (São Luis);

– Duas inundações (São Luis e Jaraguá Esquerdo).

Veja mais fotos:

