Good Times: festa dos anos 70, 80 e 90 de Brusque inicia venda de ingressos; saiba como comprar

A próxima edição da Good Times já tem data para acontecer em Brusque. O tradicional evento será realizado no dia 22 de março, uma sexta-feira, na Sociedade Beneficente, localizada na avenida Primeiro de Maio.

Os ingressos para o evento já estão sendo comercializados, porém apenas venda de mesas, que dá direito a seis bilhetes. Os ingressos avulsos começarão a ser vendidos em fevereiro. Para as reservas de mesas, basta entrar em contato com DJ Loka pelo número (47) 99180-3168.

A festa contará com apresentações de DJ Loka, DJ Gilson e a banda Orvalium, A Banda Orvalium com 12 anos na estrada, apresentando um repertório variado voltado aos grandes clássicos do Rock e Pop nacional e internacional dos anos 60, 70, 80, 90 e 2000.

Leia também:

1. PP se aproxima do governo Vechi, mas vereador garante que não entra para base

2. Novas informações são divulgadas sobre acidente na rodovia Ivo Silveira

3. Edital para nova gestão do Hospital de Guabiruba deve ser lançado até março

4. Sine Brusque divulga mais de 40 vagas de emprego; veja oportunidades

5. Secretaria de Educação inicia seleção de diretores para vagas remanescentes

Assista agora mesmo!

“Estrangeiro na própria Itália”: dialeto bergamasco de Botuverá é um dos mais distantes do italiano: