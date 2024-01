Secretaria de Educação de Brusque inicia seleção de diretores para vagas remanescentes

Nesta quarta-feira, 24, está sendo realizada no Centro Universitário de Brusque (Unifebe) a avaliação dos novos proponentes que buscam se tornar diretores escolares das escolas municipais de Brusque.

Os interessados no cargo apresentaram um Plano de Gestão, avaliado por uma banca multidisciplinar, que atribuiu uma nota para cada trabalho. Apesar do primeiro edital, 13 vagas não foram preenchidas. Devido a isso, a Prefeitura de Brusque publicou um novo edital para preencher as vagas remanescentes.

Uma delas foi Maria Carolina Diegoli Hildebrand, que já trabalha na educação pública desde 2014. “Já sou da área, já conheço e amo, então para as apresentações de hoje estou super tranquila. Meu Plano de Gestão foi baseado na prática de tudo o que conheço da escola, do que vivenciamos no dia a dia”, enfatiza.

Maria também comenta que se preparou muito para o dia e acredita que esta é a forma mais democrática de escolher um diretor.

Após a banca realizar suas avaliações, os trabalhos são classificados, e os candidatos são então convocados por ordem de classificação. Confira o cronograma:

24 a 26 de janeiro: Período de realização das avaliações;

29 de janeiro: Resultado preliminar do processo simplificado;

30 e 31 de janeiro: Período para interposição de recursos;

1º de fevereiro: Resultado final do processo simplificado.

As nomeações começam a partir do dia 2 de fevereiro. Já os Planos de Gestão serão apresentados nas escolas para as APP e Conselhos Escolares em Assembleia Geral.

Confira as unidades a serem preenchidas:

CEI Alberto Pretti;

CEI Benta Vanolli;

CEI Emília Floriani de Oliveira I;

CEI Pequenos Pensadores;

CEI Ponta Russa;

CEI Prefeito Hylário Zen;

CEI Raio de Sol III;

CMEI Marli Teresinha Benvenutti Buss;

EEB João Hassmann;

EEF Padre Luiz Gonzaga Steiner;

EEF Professora Isaura Gouvêa Gevaerd;

ETI Raul Amorim;

EJAI Educação de Jovens, Adultos e Idosos.

