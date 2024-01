A previsão do tempo para esta quarta-feira, 24, abrangendo Brusque e demais cidades do Vale do Itajaí, indica que as condições climáticas devem permanecer sob a influência da umidade marítima.

Similar aos dias anteriores, esse sistema continua a introduzir uma quantidade significativa de nuvens na região, aumentando a probabilidade de chuvas, sem uma definição precisa de horários.

Diante desse cenário, as atividades ao ar livre com duração de média a longa podem então ser comprometidas, dada a instabilidade prevista.

As temperaturas, por sua vez, permanecem em níveis amenos, considerando a estação do ano. As expectativas dos picos máximos apontam para valores em torno de 24 a 26ºC.

Boletim da Climaterra

O renomado especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho, compartilhou com nossa coluna suas análises sobre a síntese mencionada anteriormente.

O boletim emitido pelo profissional oferece uma cobertura detalhada das expectativas, abrangendo não apenas esta quarta-feira, mas também os próximos dias.

Parece evidente que a influência da umidade vinda do mar terá um impacto duradouro em Brusque e na região. Confira os detalhes a seguir.

O tempo nesta quarta-feira

*Boletim: Climaterra >>

Os moradores de Brusque e demais cidades do Vale do Itajaí precisam estar preparados para mais um dia de tempo instável na região.

O risco de chuva persiste ao longo do período, sem um horário específico, podendo ocorrer a qualquer momento.

Essa condição é resultado da influência da umidade marítima, que traz consigo uma cobertura densa de nuvens à faixa leste do estado.

De maneira geral, a quarta-feira tende a seguir diante da possibilidade de aguaceiros ocasionais, intercaladas por momentos de melhoria.

O sol até pode aparecer, mas será por breves períodos, não se estabelecendo como predominante.

As temperaturas seguem dentro de um patamar ameno para a época do ano, não ultrapassando os 25 a 26ºC.

Tempo instável prossegue

Ao analisarmos a previsão do tempo para o restante da semana, os simuladores indicam que a influência da umidade vinda do mar vai longe sobre Brusque e região, permanecendo constante.

Tudo aponta para um período entre quinta-feira e domingo com risco então de chuvas ocasionais, sem um momento específico para sua ocorrência.

É importante observar que, embora o sol possa aparecer durante esses dias, os períodos de aberturas serão breves, uma vez que a predominância maior será das nuvens.

Não podemos descartar, inclusive, a possibilidade de eventos isolados de precipitação intensa em curtos intervalos de tempo.

Quanto às temperaturas, elas mantêm características típicas do outono. Não há previsão de um aquecimento significativo que ultrapasse os 30ºC pelo menos até o domingo.

Isso, pois, contribuirá para madrugadas bastante confortáveis, proporcionando boas noites de sono.

Aquecimento mais expressivo, só em fevereiro.

*Com informações: Climaterra

O tempo na madrugada

Prosseguindo com a edição desta quarta-feira, o foco permanece nas atualizações meteorológicas.

Agora, vamos salientar o acompanhamento realizado durante a última madrugada na região de Brusque.

A tabela apresentada a seguir resume as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer de hoje em cada local mencionado no anexo (destaque em vermelho).

Importante ressaltar, pois, que foram registradas ocorrências de leve garoa em pontos isolados durante esse intervalo (indicadas em azul).

Fotos dos leitores

Encerrando este segmento, aprecie as encantadoras paisagens compartilhadas por nossos leitores.

As imagens ilustram o início da manhã desta quarta-feira em cada local descrito nas legendas.

*Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry

1 de 16

*Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi



1 de 8

