Após o El Niño ter impactado as condições do tempo no Sul do Brasil ao longo do ano de 2023, especialmente durante a primavera, gerando chuvas intensas e desencadeando uma série de cheias e prejuízos, os profissionais em meteorologia agora se concentram na formação do La Niña.

Este novo fenômeno climático, segundo a expectativa, está programado para iniciar sua influência a partir do outono, destacando-se pela perspectiva de antecipação da chegada do inverno em Santa Catarina como uma de suas características.

O especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho, compartilhou detalhes sobre este tema com a nossa coluna.

Todas as informações dessa conversa estão registradas no boletim que gentilmente nos foi fornecido por ele.

Diferenças entre El Niño e La Niña

*Boletim: Climaterra >>

Antes de explorar as expectativas das condições climáticas para o decorrer de 2024, é fundamental esclarecer para aqueles que não estão familiarizados, as diferenças entre El Niño e La Niña.

Em linhas gerais, o El Niño é então o resultado do aquecimento das águas do oceano Pacífico ao longo da costa entre o Peru e o Equador.

Por outro lado, o La Niña representa o oposto, caracterizando-se pelo resfriamento dessas extensas áreas oceânicas mencionadas anteriormente.

Atualmente, em janeiro, observamos que, embora as águas ainda apresentem anomalias positivas, há indícios de um rápido resfriamento.

Diante desse cenário, presume-se que o El Niño, pois, se dissipe até abril, dando lugar ao surgimento do novo fenômeno, o La Niña.

Efeitos do La Niña em SC

Diante da atual perspectiva de formação do La Niña a partir do outono, antecipamos os primeiros impactos desse fenômeno, prevendo a possibilidade de um frio invernal precoce já a partir do fim de abril.

A intensificação desse cenário é esperada especialmente em maio, quando as geadas tendem a se manifestar com maior frequência nas áreas mais elevadas do estado, isso, em comparação ao mesmo período do ano anterior.

A antecipação do clima invernal é uma característica distintiva do La Niña.

Dessa forma, a estação mais fria neste ano tende a revelar a possibilidade de eventos de frio mais prolongados, com a perspectiva de que alguns episódios de temperaturas mais baixas se estendam a setembro ou outubro.

La Niña e as chuvas

Em períodos de La Niña, é comum observar uma maior irregularidade nas chuvas na região Sul do país, e essa condição, obviamente, se estende a Santa Catarina.

Embora episódios de precipitações intensas não estejam descartados, algo perfeitamente normal durante o La Niña, essas fases úmidas tendem a ser breves, contribuindo para a ampliação dos períodos mais secos.

De maneira geral, há uma expressiva elevação na probabilidade de eventos de estiagem no estado catarinense em 2024, então a partir do outono.

Se, no ano anterior, enfrentamos o desafio do excesso de chuvas, agora a preocupação pode ser a escassez delas. Continuaremos monitorando de perto essa evolução climática.

*Com informações: Climaterra

Calor intenso está de volta

Na entrevista concedida à nossa coluna, Coutinho abordou ainda a previsão do tempo voltada para Brusque e outras cidades do Vale do Itajaí, não apenas para este domingo, 7, mas também para os próximos dias.

De acordo com ele, o calor intenso, pois, retorna já a partir de hoje, com as temperaturas da tarde podendo facilmente superar os 32 a 33°C.

Essa tendência de aquecimento está prevista para se estender ao longo da próxima semana, atingindo picos máximos em alguns dias, podendo até mesmo ultrapassar os 35°C, conforme explica.

Com essa condição climática, as trovoadas típicas de verão têm chances de ocorrer do meio da tarde em direção à noite. Essa instabilidade tende a ser uma constante nos próximos dias em Brusque e região, complementa.

*Com informações: Climaterra

O tempo na madrugada

A partir deste momento, as atenções se voltam para a última madrugada na região de Brusque.

A tabela abaixo apresenta o registro das temperaturas mínimas pontuadas logo após o amanhecer deste domingo (marcadas em vermelho).

Interessante destacar que, em quase todos os locais, foram observadas ocorrências de garoa no período noturno (identificado em azul).

Os resultados dessa análise são específicos então para cada local mencionado no anexo.

