Esta matéria visa explorar a experiência de viver na comunidade de Fazenda Rio Bonito, um local que então abriga as principais nascentes do rio Itajaí-Mirim, em Vidal Ramos.

*Confira a galeria de fotos no fim desta edição

Os moradores, cuja principal fonte de renda reside na agricultura, vivem em estreito contato com a deslumbrante natureza que envolve todo o entorno.

Para dar vida a essa narrativa, escolhemos o casal Jaison e Juliana Brambila como protagonistas, compartilhando sua trajetória única neste recanto interiorano.

Trata-se, pois, de um verdadeiro berço de nascentes que brotam das imponentes montanhas, situadas a quase mil metros acima do nível do mar.

Viver com o sustento vindo da roça

Juliana então relata que o trabalho na roça, como era de se esperar, exige grande esforço e dedicação.

Neste janeiro de 2024, no momento da colheita da cebola roxa, que substituiu a longa tradição no cultivo do fumo, ela ressalta a abertura para uma nova diversidade de opções de colheitas.

Além das cebolas, o casal também cultiva uma variedade de hortaliças e mantêm a criação de gado em sua propriedade, formando um ecossistema rico e abundante.

“Viver neste local implica manter um contato permanente com a natureza, afastado do agito urbano”, enfatiza Jaison, expressando então sua satisfação.

Ele prossegue compartilhando sua perspectiva essencial sobre a vida agrícola. “Quem depende da agricultura deve estar sempre preparado para enfrentar as adversidades climáticas.”

Ao falar sobre os desafios enfrentados durante a atual colheita da cebola, ele destaca com resiliência sua experiência.

“A colheita nos apresentou algumas quebras devido ao granizo e ao excesso de chuvas na primavera de 2023.”

*Assista ao vídeo >>

*Autoria: Jaison e Juliana Brambila

Viver com determinação

Essas palavras revelam não apenas as dificuldades, mas também a determinação que caracteriza a vida no campo, uma narrativa rica em experiências que ressoa com a essência da comunidade de Fazenda Rio Bonito.

Galeria de fotos após anúncios

Como é viver nesse lugar em fotos

Vamos concluir esta matéria apresentando uma galeria de imagens. Elas mostram de forma objetiva como é viver na comunidade de Fazenda Rio Bonito.

Esse ambiente abriga não somente as principais nascentes do rio Itajaí-Mirim, mas também ostenta um lugar agrícola, onde a fonte de renda da agricultura fala mais alto.

Confira as belas imagens.

