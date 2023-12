Guabiruba, um município de encantos, exibe uma exuberante riqueza natural. Destacam-se, pois, suas magníficas cachoeiras, distribuídas em várias localidades do interior.

Entre essas maravilhas, a cachoeira da Pedra Lisa, o complexo da Trilha João Bauer, a cachoeira do Holstein, da Lorena, do Jerônimo, e outras mais discretas, todas então merecedoras de uma visita.

Cada uma dessas quedas d’água possui singular beleza e fascínio, constituindo um irresistível convite para aqueles que buscam uma conexão mais íntima com a natureza.

Além disso, representam refúgios ideais para relaxar, desfrutar de um banho revigorante e contemplar a deslumbrante paisagem.

Se ainda não explorou esses tesouros naturais, não perca mais tempo. Esses locais são verdadeiros patrimônios naturais que merecem ser descobertos e apreciados.

Veja algumas dessas maravilhas de Guabiruba >>

*Pedra Lisa

*Holstein

*Trilha João Bauer

*Cachoeira da Lorena

*Cascata escondida no Lageado Alto

*Cachoeira do Jerônimo

*Autoria das fotos: Ciro Groh

