Na pitoresca rua Bela Vista, situada no bairro de Cedro Grande, em Brusque, ecoam as histórias de duas construções que outrora desempenharam papéis fundamentais na comunidade local.

Referimo-nos à nostálgica Capela Santo Antão de Pádua e à emblemática Escola Padre Orlando Passos Cleis.

Hoje, essas duas estruturas residem apenas como ruínas em meio à exuberante natureza, transformando-se em um oásis de serenidade, onde o silêncio é rompido apenas pelos sons da fauna, dos pássaros e das águas cristalinas que serpenteiam entre as matas.

A igreja

A última missa na Capela de Santo Antão de Pádua ocorreu em 1998, marcando o encerramento de uma era.

Importante ressaltar que esta é a segunda estrutura religiosa no local, sendo a primeira erguida antes de 1900, conforme relata Anita Motta Pianezzer, figura atuante na comunidade durante os últimos anos de funcionamento da igreja.

As festividades religiosas desdobravam-se em uma casa adjacente, que persiste de pé até hoje. Ali, a comunidade se reunia harmoniosamente, diz Anita com uma aura nostálgica.

Infelizmente, após o encerramento das missas, a igreja foi desassistida, tornando-se alvo de vandalismo.

O furto de quadros da Via Sacra, do guarda-roupa e de duas molduras de Nossa Senhora de Fátima e Aparecida é um triste episódio que, infelizmente, marcou essa história.

No entanto, outra comunidade resgatou bancos, galhetas e o sino, integrando esses elementos na Paróquia Nossa Senhora Aparecida, situada no bairro Cedro Alto.

Por outro lado, a comunidade de Cristalina recebeu o sacrário e o cálice, conforme explica Anita com uma nota de alegria.

A escola

A escola Padre Orlando Passos Cleis desempenhou um papel fundamental na formação educacional de gerações de crianças ao longo dos anos.

Desde a sua inauguração em 1961, este educandário tornou-se um berço de conhecimento, acolhendo e guiando inúmeras crianças em seu caminho educacional.

Com o passar dos anos, a demanda crescente por educação levou à necessidade de uma nova construção, resultando na segunda edificação da escola, erguida nos anos 1970.

Essa nova estrutura representou um marco importante, oferecendo espaços modernos e adequados para o aprendizado.

No seu auge, essa casa de ensino foi um ambiente vibrante, onde os alunos recebiam não apenas educação acadêmica, mas também valores e princípios que moldavam suas vidas.

Os professores, dedicados e comprometidos, desempenhavam um papel essencial no desenvolvimento integral dos alunos.

Naquela época, a escola era um lugar onde a curiosidade então era estimulada. Também, as amizades floresciam e cada aluno tinha a oportunidade de explorar seu potencial.

Além das disciplinas tradicionais, a escola promovia atividades extracurriculares, eventos culturais e esportivos, criando um ambiente dinâmico e enriquecedor para os estudantes.

Hoje, restam apenas as paredes como testemunhas silenciosas do passado, mas as lembranças e o legado da escola persistem na memória daqueles que fizeram parte dessa instituição educacional.

O impacto positivo desse ambiente na vida dos alunos e na comunidade é uma lembrança preciosa de uma época em que a educação era celebrada como alicerce para um futuro brilhante.

Esses são dois preciosos patrimônios históricos de Brusque que resistem à ação do tempo. Mesmo que apenas suas paredes tenham sobrevivido. É impossível ignorar a importância que essa igreja teve na celebração de inúmeros casamentos.

E a influência significativa que essa escola exerceu na formação educacional de tantas crianças, em tempos passados. Isso nos traz lembranças distantes, mas profundamente significativas. Confira a seleção de imagens a seguir.

*Fotos antigas cedidas por Anita Motta Pianezzer >>

*Ruinas da igreja/Fotos: Ciro Groh >>>



*Escombros da escola/Fotos: Ciro Groh >>

Belezas do entorno/Fotos: Ciro Groh >>>

