A semana avança em direção a esta quinta-feira, 23, trazendo consigo mudanças à vista nas condições do tempo e dos termômetros para Brusque e demais cidades do Vale do Itajaí.

Após o clima seco que tem prevalecido na região desde a última segunda-feira, 20, agora, ele se mostra com as horas contadas.

Isso porque uma frente fria está prestes a chegar em Santa Catarina, sinalizando chuva e, logo na sua retaguarda, um prolongado evento de frio.

O especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho, comentou sobre a síntese então apresentada acima.

Detalhes esclarecedores e abrangentes sobre este tema podem ser conferidos no boletim a seguir, emitido pelo profissional.

O tempo nesta quinta-feira

*Boletim: Climaterra >>

Esta quinta-feira ainda promete tempo seco em Brusque e todo o Vale do Itajaí. O sol deve aparecer entre nuvens, proporcionando um aquecimento moderado, com temperaturas máximas à tarde variando entre 26°C e 29°C.

Este relativo abafamento antecipa uma mudança brusca no padrão climático, detalhes que vamos abordar no próximo segmento.

À noite, não se descarta a possibilidade de chuva, devido à aproximação de uma frente fria.

Mudanças no padrão do tempo

As projeções meteorológicas para sexta-feira indicam uma condição favorável de chuva, começando ainda na madrugada e se estendendo pela manhã.

No entanto, a chegada de uma massa de ar seco e frio deve proporcionar uma melhora gradativa no tempo a partir da tarde.

Este sistema promete, inclusive, trazer um período prolongado de baixas temperaturas para a região.

Fim de semana gelado

Temos uma recomendação para os moradores de Brusque e de todo o Vale do Itajaí. Comecem a preparar os casacos, cachecóis e cobertores, pois o próximo fim de semana promete ser gelado na região.

As madrugadas de sábado e domingo têm potencial para ficar abaixo de 8°C ou 9°C, podendo até cair a um patamar inferior a 5°C em cidades de maior altitude, como Vidal Ramos.

Este clima de inverno tende a ser seco, principalmente no sábado, mas com um aumento de nuvens a partir de domingo.

As tardes desses dois dias devem registrar temperaturas não excedendo os 17°C ou 18°C.

Para a segunda-feira, as projeções iniciais apontam para um frio úmido, o que deve aumentar ainda mais a sensação térmica.

Monitoramento

Gostaríamos de destacar que todas essas projeções emitidas no boletim acima são baseadas nas mais recentes atualizações dos modelos meteorológicos.

É relevante notar que, as projeções estão sempre sujeitas a alterações à medida que novas informações são incorporadas.

Continuamos então acompanhando a situação e não descartamos possíveis mudanças nas expectativas atuais.

*Com informações: Climaterra

O tempo na madrugada

Prosseguindo com a edição desta quinta-feira, o foco então permanece nas atualizações meteorológicas.

Agora, vamos salientar o acompanhamento realizado durante a última madrugada na região de Brusque.

A tabela apresentada a seguir resume as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer de hoje em cada local mencionado no anexo (destaque em vermelho).

Importante ressaltar que não foram registradas ocorrências de chuvas durante esse intervalo entre meia-noite até as primeiras horas do dia (indicado em azul).

Fotos dos leitores

Encerrando este segmento, aprecie as encantadoras paisagens então compartilhadas por nossos leitores.

As imagens ilustram o início da manhã desta quinta-feira em cada local descrito nas legendas.

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 11

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 8

