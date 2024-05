Carro bate em mureta e capota na rodovia Antônio Heil

Um carro capotou após colidir contra a mureta da rodovia Antônio Heil (SC-486), em Itajaí, na noite da quarta-feira, 22. O acidente aconteceu por volta das 23h, no bairro Itaipava.

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) foi acionada para o acidente sem vítimas. O carro é um Uno Mille. A proprietária do veículo é uma mulher de 51 anos, porém, não foi informado quem conduzia o carro.

O carro sofreu danos no capô, tampa do porta malas, parachoques, teto, laterais, faróis e sinaleiras. Ele foi removido ao pátio por não haver responsável no local.

