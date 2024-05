Legado e influência italiana em Santa Catarina será contada em livro editado pela Unifebe

Intitulado “150 Anos da Grande Imigração Italiana em Santa Catarina”, o livro que conta a vinda e o legado deixado pelos europeus em terras catarinenses está sendo editado pelo Centro Universitário de Brusque (Unifebe). A obra deve ser lançada em junho de 2025.

A história resgata a vinda dos europeus para o Sul do Brasil, começando por Brusque, em 1875. O autor é Andrey José Taffner Fraga, integrante da comissão organizadora dos Festejos dos 150 Anos da Imigração em Santa Catarina.

De acordo com a reitora da Unifebe, Rosemari Glatz, os textos já foram finalizados e atualmente a obra passa por revisão.

“Agora o foco está na revisão ortográfica e gramatical da obra. A etapa seguinte é o tratamento das imagens pela equipe técnica da editora. E, por fim, a editoração e a diagramação, desenvolvimento da capa e o registro no Padrão Internacional de Numeração de Livro”, explicou Rosemari.

Italianos em Itajaí-Brusque

A reitora da Unifebe conta que também foi convidada para escrever um capítulo no livro sobre as localidades italianas na antiga colônia Itajaí-Brusque, que também inclui as cidades de Nova Trento, Botuverá, Guabiruba e Gaspar.

“É um capítulo muito importante do livro, pois foi aqui na nossa região que teve início a grande imigração italiana em Santa Catarina, constituída por imigrantes austríacos-tiroleses de língua italiana que ingressaram no Brasil com passaporte da Áustria, e imigrantes italianos que ingressaram com passaporte da Itália, e que desde 1919 são considerados italianos”, contou a reitora da Unifebe.

A obra também traz um capítulo sobre as localidades italianas da antiga colônia Blumenau, que hoje compreende Rio dos Cedros, Rodeio, Ascurra e Apiúna. Esses dois capítulos retratam o início da grande imigração italiana no estado, em 1875.

Lançamento para 2025

A editora planeja lançar a obra em junho de 2025, quando serão celebrando os 150 anos da grande imigração italiana em Santa Catarina. O livro também fará parte da programação dos festejos da chegada dos primeiros italianos ao Brasil.

Para a reitora Rosemari Glatz, a obra inédita deixará uma importante contribuição à história de Santa Catarina e do Brasil. A ideia é usar o livro para fins acadêmicos tanto na própria Unifebe, como no Colégio Unifebe, e disponibilizá-lo para bibliotecas públicas.

Além de trabalhar na editoração do livro, a Unifebe deve lançar a reedição de outra obra, a “Vencer ou Morrer”, do autor italiano Renzo Maria Grosselli, que narra a vinda italiana, mas especificamente para Nova Trento, no Vale do Itajaí.

“As duas obras certamente se complementam. São obras de grande valor histórico, e os dois livros serão lançados em 2025, por ocasião dos festejos dos 150 anos da grande imigração italiana em Santa Catarina”, finalizou a reitora.

Assista agora mesmo!

Vidas salvas e perdidas: enfermeira do Samu relata momentos difíceis na pandemia de Covid-19: