BR-102: o sonho de uma rodovia paralela entre Florianópolis e o Paraná

BR-102

É um sonho, ainda muito distante, a construção de uma rodovia paralela à BR-101, inicialmente entre a região metropolitana de Florianópolis até a divisa com o Paraná. Mas ela já tem um nome extraoficial: BR-102, dado pelo deputado estadual Napoleão Bernardes (PSD) em audiência pública, terça-feira, na Assembleia Legislativa, quando se discutiu o assunto.

Disparidades 1

Até se pode questionar a tentativa do Ministério Público Federal em brecar o licenciamento ambiental do Parque Marina Beiramar, em Florianópolis, em que quer que o só o Ibama tenha toda a responsabilidade sobre o licenciamento ambiental do milionário equipamento, ignorando todos os demais e o que já foi deliberado até agora. Mas como um hotel no norte da Ilha de SC, em pleno funcionamento, foi parcialmente construído em área de preservação permanente e agora tem que demolido parcialmente? Quem autorizou? Quem fiscalizou?

Disparidades 2

Aumenta a indignação de entidades da sociedade organizada contra a caprichosa intenção do Ministério Público Federal em SC. Agora quem saiu em defesa do empreendimento foi o Crea-SC. Em nota, reclama das constantes interpretações divergentes e reinterpretações das normas, que geram insegurança jurídica e preocupam os empreendedores. No meio disso sobram vaidades e falta bom senso.

Caixa-preta

Descrédito à parte, nosso Supremo Tribunal Federal é mesmo uma caixa-preta. No mesmo dia em que manteve o mandato do agora senador Sérgio Moro, um de seus ministros, o inqualificável Dias Toffoli, anulou todas as decisões da Lava-Jato contra o corruptíssimo empresário Marcelo Odebrecht e absolveu o igualmente corruptíssimo ex-ministro José Dirceu, porque os processos pelos quais respondia prescreveram! Processos que estavam dormindo na própria corte. Socorro! Socorro! Socorro!

Vaias para Lula

Uma testemunha privilegiada do ato, em espaço fechado, terça-feira, em Brasília, em que Lula apareceu para prestigiar a 25ª Marcha dos Prefeitos, relata que foi um grupo de prefeitos de SC, todos alinhados ao bolsonarismo, postados à direita e quase em frente ao palanque, quem deram início a uma série de vaias ao presidente enquanto discursava. E ninguém se intimidou diante das câmeras da Secretaria de Comunicação da Presidência da República. Desrespeitoso? Sim, desrespeitoso.

Repudio

Está na pauta de votação da Assembleia Legislativa um assunto delicado, pelo menos por enquanto: a aprovação, ou não, em plenário, de uma moção de repúdio ao governo federal por ter contingenciado R$ 85 milhões que seriam da bancada federal catarinense para ações relacionadas a enchentes no Estado.

Raquete

O famoso tenista norte-americano André Agassi estará em SC dia 2 de agosto como palestrante na Money Week, maior evento de finanças pessoas do Brasil, no Expocentro Balneário Camboriú. Irá contar a sua vitoriosa trajetória no esporte, nos negócios e na filantropia.

Doutor em Direito

De Florianópolis, o advogado Isaac Kofi Medeiros acaba de conquistar o título de doutor pela USP. A tese sobre a atuação dos partidos políticos no STF foi aprovada com todos os méritos e recomendação de publicação. O jovem advogado é sócio do Escritório Menezes Niebuhr, onde atua, em especial, na área de Direito Eleitoral. Já foi inclusive citado em uma decisão do ministro do STF Luís Roberto Barroso, sobre a constitucionalidade da Lei das Federações Partidárias e, recentemente, integrou a delegação da Missão Internacional de Observação Eleitoral na Espanha, em Madrid.

Gastronomia alemã

O famoso restaurante Biergarten Pomerânia, de Pomerode, vai virar documentário, junto com seu chef alemão, Heiko Grabolle. O objetivo é proporcionar um olhar contemporâneo para a cozinha germânica em SC. A produção é da Agência Cultural AqueleTrio, que já começou a gravar.

Deltan Dallagnol

Deltan Dallagnol, o ex-procurador da República que coordenou a força-tarefa da Operação Lava Jato, ajudando a desvendar o maior escândalo de corrupção do Brasil, fará palestra gratuita no dia 28, às 19 horas, no espaço de eventos do Restaurante Moinho do Vale, em Blumenau. Vai abordar detalhes sobre sua trajetória como jurista, as investigações dos crimes de corrupção na Petrobras e outras estatais e o que o levou para a política. A iniciativa é do diretório do Partido Novo local.