Nova ponte será construída em Botuverá para impedir que comunidade fique ilhada durante cheias

A comunidade que vive nas imediações da rua Henrique Vanelli, em Botuverá, deverá contar com uma nova ponte em breve. A troca da estrutura tem como objetivo impedir que famílias que moram na margem esquerda do rio Itajaí-Mirim fiquem ilhadas durante cheias.

A obra está estimada em R$ 5,2 milhões. A maior fatia dos recursos para construção partem do governo do estado, de aproximadamente R$ 4,9 milhões. A Prefeitura de Botuverá deve arcar com os R$ 300 mil restantes.

Além do suporte em tempos de cheia, a ponte também deve auxiliar no desenvolvimento da margem esquerda do rio Itajaí-Mirim. Trata-se de uma ponte de 60 metros de extensão. A obra deve iniciar nesta semana.

O coordenador regional de Infraestrutura no Vale do Itajaí, José Luiz Colombi, o Nene, diz que a obra está relacionada ao projeto de alargamento da rodovia SC-486, entre Botuverá e Vidal Ramos. A nova estrutura deve funcionar como uma rota alternativa, que irá desviar o trânsito da rodovia pelo Centro.

“No projeto ‘Botuverá a Vidal Ramos’, prevemos tirar o trânsito do Centro de Botuverá. A ideia é incluir um contorno viário para que tenhamos uma passagem alternativa pela ponte”, explica o coordenador.

Prefeito avalia obra

O prefeito de Botuverá, Alcir Merizio (MDB), valoriza a obra. Para o chefe do Executivo, a nova ponte é um anseio da comunidade que vive na margem esquerda. Alcir prevê a construção de “uma ponte alta”, que terá ligação direta com a rodovia Pedro Merizio.

“É uma obra importantíssima. A ponte que nós temos no local é baixa. Se o nível do rio Itajaí-Mirim passar de 3,5 metros, a ponte fica totalmente submersa. Temos aproximadamente 40 famílias [na margem esquerda] que ficam totalmente ilhadas”, afirma.

O prefeito diz ainda que a altura da estrutura será semelhante à recém-construída ponte Arquiteta Andrea Volkmann, popular ponte do Centro, em Brusque. “Será a maior ponte do município”, garante. A obra será executada pela Trilha Engenharia.

