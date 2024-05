Programa de castração de animais está parado em Brusque; entenda o motivo

O projeto Bem-Estar Animal da Prefeitura de Brusque, responsável pela castração, chipagem e aplicação de vacinas nos cães e gatos no município, está com as atividades paradas desde março deste ano.

Na época, o programa deixou de ser responsabilidade da Secretaria de Saúde e passou para a Fundação Municipal de Meio Ambiente (Fundema) e desde então, as castrações estão suspensas.

A mudança ocorreu para recomeçar as atividades do zero de uma maneira mais eficiente, explica a chefe do setor de Bem Estar Animal, Jessica Ricardo. “Por que da maneira como vinha sendo feito, havia algumas falhas. Então agora estamos retomando”, afirma.

Segundo Jessica, a previsão de retomada é para a segunda quinzena de junho. “A previsão é que sejam feitas 1,3 mil castrações, com 1 mil via mutirão nos bairros e 300 conveniadas com uma clínica veterinária do município”, afirma.

Ela diz que 300 castrações de emergência serão feitas em fêmeas e as 1 mil serão realizadas em cachorros e gatos, machos e fêmeas. As castrações serão divididas entre animais de famílias de baixa renda e protetores de animais. Também serão feitas a aplicação de microchips e a vacina da raiva.

Além disso, serão destinados R$ 100 mil a atendimentos de urgência e emergência. E há a possibilidade da compra de testes de Fiv e Felv, a vacina de Felv para gatos e a vacina V8 para cães.

ONGs seguem à espera da castração

Kelly Caroline de Menezes, presidente da Associação Brusquense de Proteção aos Animais (Acapra), diz que os cerca de 25 animais atendidos por mês na ONG estão à espera das castrações feitas pela prefeitura.

Entre os animais estão gatos e cachorros, muitas vezes, filhotes. Ela diz que ainda não houve castrações pelo programa municipal. “Sei que está pra vir, mas até o momento não [houve castrações], diz.

Quando a prefeitura apresentou o projeto do ParCão, diversos protetores independentes também se manifestaram cobrando a continuidade do programa de castrações.

O projeto

Com prioridade para animais de Organizações não Governamentais (ONGs), de pessoas com baixa renda e em situação de rua, o programa existe desde 2021 em Brusque, e tem o objetivo de controlar a população de animais, e consequentemente, diminuir o abandono.

