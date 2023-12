VÍDEO – Bicicleta da Prefeitura de Brusque é furtada de condomínio no Centro

Um vídeo de uma câmera de segurança de um condomínio na rua Riachuelo, no Centro de Brusque, registrou o furto de uma bicicleta. Na ocasião, imagens mostram um homem saindo do prédio com uma bicicleta que pertence à Prefeitura de Brusque (Bbike), mas que estava sendo utilizada por uma moradora do condomínio, que é servidora pública, mas está afastada.

As informações foram passadas ao jornal O Município na manhã desta terça-feira, 5, mas o crime ocorreu na madrugada da sexta-feira, 1º, por volta da 1h.

A bicicleta pertence à prefeitura através do Bbike, que é um projeto que visa a implantação de estações de bicicletas compartilhadas na cidade de Brusque. Ele faz parte das 50 Parcerias Municipais do Clima.

Idealizado em parceria com o Distrito de Karlsruhe, na Alemanha, em 2016, ainda não foi concluído. Como o projeto está parado, os colaboradores municipais possuem o direito de utilizarem as bicicletas por até 6 meses.

Crime frequente

O vídeo mostra o homem vindo pela parte externa do prédio. Ele se aproxima do condomínio e ‘desloca’ o portão de lugar, conseguindo entrar no local. Após pegar a bicicleta em uma das vagas dos moradores, o criminoso deixa o local e coloca o portão no lugar.

De acordo com o síndico do condomínio, que conversou com a equipe de reportagem, em pouco tempo já foram registrados quatro furtos de bicicleta no residencial. A situação, segundo ele, vem tirando o sono dos moradores. Das quatro, nenhuma das bicicletas foram encontradas até o momento.

A que pertencia a prefeitura seria recolhida na segunda-feira, 4, por conta do afastamento da servidora. Foi ela, inclusive, que registrou o boletim de ocorrência do furto.

Assista ao vídeo:

Cena comum?

O crime de furto de bicicleta parece que deixou de ser incomum no município nos últimos dias. Na segunda-feira, 4, a Polícia Militar recuperou uma das bicicletas furtadas no domingo, 3, após dois homens invadirem um prédio no Centro de Brusque. O pertence foi encontrado escondido em uma obra. Os autores foram detidos e levados para delegacia.

“Suspeitamos até que sejam os mesmos criminosos que estejam praticando crimes em residenciais diferentes. Infelizmente está acontecendo com frequência aqui no Centro”, concluiu o síndico.

