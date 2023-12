VÍDEO – Homens invadem prédio e furtam bicicletas no Centro de Brusque

Uma bicicleta foi furtada durante a tarde deste domingo, 3, no Centro de Brusque. Imagens flagraram o momento em que dois homens invadem a garagem de um prédio, localizado na rua Paes Leme, e furtam duas bicicletas. Uma das vítimas realizou um boletim de ocorrência.

É possível ver que enquanto um dos suspeitos está dentro prédio, um morador chega de carro ao residencial e estaciona na garagem, sem perceber o que poderia estar acontecendo.

Vídeo:

Boletim

No boletim, a vítima relata que sua filha havia chegado por volta das 18h em casa quando deu falta da bicicleta na garagem. Ela e a mãe foram até o local onde o equipamento ficava e encontraram apenas o cadeado da bicicleta junto com um pedaço de madeira, que teria sido usado para retirar o cadeado. As câmeras mostram que o crime teria acontecido durante a madrugada.

Após perceber que havia sido furtada, imediatamente as vítimas comunicaram o síndico do prédio, que disponibilizou as câmeras de segurança.

