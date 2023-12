Esta semana que se inicia promete para esta segunda-feira, 4, e próximos dias uma condição típica de verão em todo o estado de Santa Catarina, com o calor assumindo o protagonismo. Diante das altas temperaturas, as trovoadas típicas de verão devem ocorrer preferencialmente entre o meio da tarde em direção à noite.

Essas instabilidades, potencializadas pelo abafamento, requerem uma atenção particular, especialmente devido à influência do fenômeno El Niño, que pode intensificar a incidência desses eventos. Brusque está inserida nesse contexto.

A síntese então apresentada acima é respaldada na nota emitida pelo meteorologista Piter Scheuer.

Para obter informações mais abrangentes sobre esse tema, consulte o boletim que o especialista disponibilizou à nossa coluna.

Calor e El Niño na semana

*Boletim: Piter Scheuer >>

Ao longo desta semana, as condições climáticas em todo o estado de Santa Catarina apresentam uma configuração característica do verão.

Ou seja, períodos de sol entre nuvens, predominantemente durante as manhãs, aumentando a probabilidade de formação de trovadas a partir da tarde em direção à noite.

É relevante ressaltar, pois, que a região de Brusque está incluída nesse cenário.

Dada a influência direta do fenômeno El Niño, é imperativo redobrar a atenção, pois as pancadas de chuva tendem a ser intensificadas pelos efeitos desse fenômeno.

Em outras palavras, mesmo ocorrendo de maneira isolada em áreas específicas, essas precipitações podem acarretar transtornos, como alagamentos e o aumento abrupto de pequenos rios.

Portanto, é altamente recomendável estar atento a essa tendência.

Dados mais recentes indicam a chegada de uma frente fria somente na sexta-feira, proporcionando um alívio ao abafamento intenso que até lá deve ser sentido.

*Com informações: Piter Scheuer/Meteorologista

O tempo na madrugada

Prosseguindo com nossa cobertura editorial, abordaremos agora o monitoramento das condições do tempo na região de Brusque ao longo da madrugada desta segunda-feira.

Os dados fornecidos pela rede Groh Estações oferecem insights valiosos.

Na tabela a seguir, apresentamos as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer em cada local, indicadas em vermelho.

Adicionalmente, os acumulados de chuva até as primeiras horas da manhã estão destacados em azul. Acompanhe então os detalhes abaixo.

Fotos dos leitores

Encerrando com um toque emocionante, convidamos você a mergulhar nos espetaculares cenários capturados e compartilhados pelos nossos leitores, revelando a aurora desta segunda-feira em cada local mencionado nas legendas.

Deixe-se envolver pela beleza única dessas imagens, que transmitem não apenas o início de um novo dia, mas também a diversidade de experiências que nossa comunidade de colaboradores compartilha.

Uma celebração visual que transforma a rotina em momentos extraordinários.

