Corpo de adolescente que desapareceu após se afogar em rio é encontrado no Norte do estado

O corpo de um adolescente de 16 anos foi encontrado em Araquari, no Norte do estado, na manhã deste domingo, 3. Ele estava desaparecido desde o sábado, 2. A identidade do jovem não foi informada.

Segundo relato de testemunhas aos bombeiros, o jovem saltou por volta das 15h do trapiche do rio Paraty, na altura rua João Arriola, no Centro da cidade, e não retornou à superfície. Naquele momento havia uma forte correnteza.

Buscas

Os Bombeiros Voluntários da cidade então foram acionados e, conforme o relato de Kleiton Vital, coordenador de Atividades Aquáticas dos Bombeiros Voluntários de Joinville, as equipes chegaram ao local por volta das 16h40. As buscas foram iniciadas e seguiram até o anoitecer, sem sucesso.

Já por volta das 6h20 deste domingo, 3, as buscas foram retomadas, com familiares e amigos da vítima presentes.

Após novas conversas com as testemunhas, a equipe de mergulho realizou uma inspeção visual no local e decidiu, inicialmente, realizar uma busca na parte inferior do trapiche.

Após, foi utilizada a técnica de busca em linha, com um cabo de fundo de aproximadamente dez metros, percorrendo a área em frente ao trapiche.

Após cobrir toda a área, o cabo de fundo foi mudado para o lado direito e iniciada nova busca em linha. A vítima foi encontrada e retirada da água por volta das 10h.

Ao todo, foram utilizados três cilindros para a busca. O corpo ficou de responsabilidade da Polícia Científica.

