Médica encontra maconha ‘embalada’ em luvas cirúrgicas em Balneário Camboriú

Na noite de terça-feira, 23, a Polícia Militar foi chamada para comparecer a uma clínica localizada na Avenida dos Estados, em Balneário Camboriú. A médica encarregada do estabelecimento fez a denúncia após deparar-se com quatro luvas contendo aproximadamente 300g de maconha dentro da caixa de descarga do banheiro masculino.

A descoberta ocorreu por volta das 22 horas, e não havia câmeras de vigilância no local.

As autoridades policiais estão conduzindo uma investigação para identificar os responsáveis pela presença da droga na clínica.

Leia também:



1. PP se aproxima do governo André Vechi, mas vereador garante que não entra para base de apoio

2. Motociclista morre após colidir em carreta estacionada no Vale do Itajaí

3. Tempo: “umidade do mar afetando Brusque vai longe”, diz especialista; confira a previsão

4. Sine Brusque divulga mais de 40 vagas de emprego; conheça as oportunidades

5. Homem morre no dia do aniversário com tiro acidental no Oeste catarinense

Assista agora mesmo!

“Estrangeiro na própria Itália”: dialeto bergamasco de Botuverá é um dos mais distantes do italiano: