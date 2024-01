Novas informações são divulgadas do acidente entre carro e motocicleta na Ivo Silveira, em Brusque

O Corpo de Bombeiros divulgou novas informações sobre o acidente entre um carro e uma motocicleta na rodovia Ivo Silveira (SC-108), em Brusque, na manhã desta quarta-feira, 24.

O acidente envolveu um Volkswagen Gol, com placas de Brusque, e uma Kawasaki. De acordo com o relatório dos bombeiros, quando a equipe chegou no local, o motociclista, de 43 anos, estava deitado na via.

Ele apresentava dores na coluna e suspeita de fratura nos braços, na clavícula direita e escoriações nos joelhos.

Foi feita a imobilização dos braços, posto o colar cervical e ele foi imobilizado em uma maca rígida. Após o atendimento inicial, ele foi levado ao Hospital Azambuja.

O condutor do carro, um homem de 28 anos, não sofreu ferimentos. Não foram divulgadas mais informações.

