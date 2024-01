Motorista fica preso às ferragens após colisão entre caminhões na BR-470 no Vale do Itajaí

A colisão entre os dois caminhões que ocorreu na BR-470, em Blumenau, deixou um motorista preso às ferragens. Além dele, um segundo homem, que estava no mesmo caminhão, também precisou ser conduzido ao hospital. O acidente ocorreu por volta de 13h no bairro Badenfurt.

O caminhão Mercedes Benz baú trafegava na rodovia sentido Blumenau para Indaial. O motorista foi encontrado preso às ferragens e com uma fratura aberta na perna esquerda. O homem estava consciente e orientado.

O motorista foi resgatado pela equipe e recebeu atendimento da equipe médica do Arcanjo 03. Ele foi conduzido ao Hospital Santo Antônio.

Segunda vítima

A segunda vítima, um homem, de 26 anos, foi encontrado fora do caminhão. De acordo com os bombeiros, ele estava consciente e orientado. A vítima foi atendida e encaminhada ao Hospital de Indaial pela equipe básica do Samu.

O outro veículo envolvido foi uma carreta Mercedes Benz, conduzida por um homem, de 49 anos, que não teve ferimentos. O veículo seguia sentido Indaial para Blumenau.

Os detalhes sobre o estado de saúde das vítimas e a dinâmica do acidente não foram divulgados no relatório do Corpo de Bombeiros.

