Trimania Vale: moradoras de Brusque são sorteadas no Giro da Sorte

Duas moradoras de Brusque foram sorteadas na Trimania Vale deste domingo, 28. Noeli Otília Marchi, do bairro Souza Cruz, e Veroni Albertti, do São Pedro, vão receber R$ 1 mil cada, valor correspondente ao prêmio do Giro da Sorte.

O prêmio principal de R$ 300 mil foi dividido entre moradores de Rio do Sul, Indaial, Ascurra e Blumenau. Eles ganharam R$ 75 mil no quarto prêmio.

O resultado completo dos sorteios está disponível no site trimania.com.br/vale.

Leia os destaques da semana:

1. Prefeitura de Brusque lança novo concurso público; veja salários, vagas, edital e prazos

2. Brusquense fica em quarto lugar no vestibular da Universidade Federal do Paraná

3. Quatro escolas de Brusque passam a oferecer ensino em tempo integral

4. Policial civil de Guabiruba é condenado por cobrar comissão em venda de carga de fios ilícita

5. Good Times: festa dos anos 70, 80 e 90 de Brusque inicia venda de ingressos

Assista agora mesmo!

PINK LEMONADE SAUDÁVEL: DRINK SEM ÁLCOOL PARA REFRESCAR O SEU VERÃO: