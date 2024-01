Síndico de condomínio de Blumenau é esfaqueado após cobrar morador por conta de som alto

Na madrugada desta segunda-feira, 29, o síndico de um condomínio, de 60 anos, foi esfaqueado na rua Victor Konder, no bairro Victor Konder, em Blumenau. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar foram acionados para atender a ocorrência.

A vítima relatou aos policiais que é o síndico de um condomínio e foi chamado por vizinhos que estavam reclamando de som alto vindo de um apartamento. O síndico foi até o apartamento de onde vinha o som e tentou por diversas vezes falar com o morador.

Síndico esfaqueado

Em certo momento, o homem, de 45 anos, abriu a porta da residência e deu três facadas no peito da vítima. O suspeito parou o ataque apenas quando a esposa o empurrou para dentro do apartamento.

O síndico também informou que já possuía desavenças com o suspeito por ele ter descumpridos regras do condomínio. Após as facadas, o homem fugiu do local.

A Polícia Militar realizou rondas nas proximidades, porém não encontrou o suspeito. A vítima foi conduzida ao hospital pelos bombeiros.

As identidades da vítima e do suspeito não foram informadas.

