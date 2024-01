Criança fica com mão presa em escada rolante no shopping de Balneário Camboriú

Uma criança ficou ferida após prender a mão na escada rolante do Shopping de Balneário Camboriú, na tarde desta terça-feira, 30. De acordo com a assessoria do local, a vítima sofreu apenas ferimentos leves.

Segundo pronunciamento, assim que o incidente aconteceu, imediatamente o atendimento inicial foi feito pela equipe do centro comercial e, posteriormente, o acionamento do Corpo de Bombeiros.

A criança foi encaminhada ao Hospital Ruth Cardoso e liberada no mesmo dia.

Ainda de acordo com o estabelecimento, todo o procedimento padrão para o atendimento foi cumprido, com acionamento da equipe de bombeiros e da equipe de manutenção da escada rolante. O equipamento está funcionando perfeitamente e em dia com as manutenções.

Ao final, o shopping reforçou a importância do uso correto das escadas rolantes, não deixando menores sozinhos sem a supervisão de adultos, não usar carrinhos de bebê ou circular com pets, auxiliar idosos e seguir as orientações que estão visíveis na entrada e saída das escadas rolantes e em pontos do shopping, em cumprimento à legislação.

A identidade da vítima não foi divulgada.

