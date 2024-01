Número de mortes em Brusque cai pelo segundo ano consecutivo; confira dados

Pelo segundo ano consecutivo, o número de óbitos em Brusque caiu. Em 2023, foram registradas, no total, 771 mortes entre 1º de janeiro e 31 de dezembro, o que representa uma queda de 6,78% em relação ao ano anterior.

Este é o menor número de mortes no município desde 2020, quando foram registrados 759 óbitos em Brusque. Os dados são atualizados desde 2015, e o maior número até hoje foi em 2019, com 992. As informações foram divulgadas pelo Portal da Transparência do Registro Civil.

Evolução médica e diminuição de mortes

As mortes em Brusque, em sua grande maioria, não são violentas – em 2023, o município registrou dois homicídios e nove vítimas fatais de acidentes de trânsito. A maioria, portanto, acaba sendo por causas naturais, que envolvem todos os tipos de doenças existentes. A tendência nas cidades da região, Botuverá e Guabiruba, é a mesma.

Entre as mortes por causas naturais está a Covid-19, principalmente entre 2020 e 2022. Coordenador do serviço de clínica médica do Hospital Azambuja, Antônio Lanna destaca que a pandemia teve um impacto determinante em diminuir a expectativa de vida, já que causou a morte de muitos jovens, mas que a vacinação controlou o número de vítimas fatais.

“Após a imunização podemos verificar que a mortalidade da população adulta diminui consideravelmente e hoje as vítimas fatais do Covid-19 são mais raras e em sua maioria idosos”.

Ele destaca que, com a diminuição de impactos da pandemia e evolução de tratamentos mais eficazes para doenças crônicas, principalmente doenças cardiovasculares e obesidade, a tendência é que a expectativa de vida siga aumentando em Brusque.

“Temos uma forte sensação de que grande parte das pessoas busca um melhor autocuidado em geral e isso reflete na melhora da saúde. Devemos tomar cuidado em não acreditar em pílulas mágicas que não substituem manter-se hidratado, alimentar-se bem, dormir adequadamente, fazer atividades físicas e manter um convívio social adequado, este último recentemente valorizado na importância da longevidade”, ressalta.

O médico destaca que, embora as hospitalizações continuem crescendo, elas têm sido mais eficazes para evitar desfechos desfavoráveis.

No Hospital Azambuja, o maior da cidade em atendimentos, mesmo com o aumento de 6,7% no número de internações de pacientes mais graves e com maior complexidade na clínica médica em um ano, a mortalidade não cresceu na mesma proporção.

“A melhora dos serviços hospitalares pode também ser a explicação para essa diminuição da mortalidade. Houve uma expansão de serviços que melhoraram bastante o acesso ao tratamento dos doentes em diversas áreas, principalmente no tocante a cardiologia e cirurgia vascular”, conclui.

