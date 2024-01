Idosa é encontrada morta, amordaçada e com mãos amarradas no Norte de Santa Catarina

No fim da manhã desta terça-feira, 30, uma mulher, de 63 anos, foi encontrada morta, amordaçada e com as mãos amarradas, dentro de casa no bairro Rocio Grande, em São Francisco do Sul. Segundo a Polícia Militar (PM), o corpo já estava em estado de putrefação.

Ainda de acordo com a PM, os vizinhos notaram a ausência dela e sentiram um forte odor vindo da residência. Eles chamaram a Polícia e ela foi encontrada. Segundo relatos, ela era usuária de drogas e o local era frequentado por outros usuários de entorpecentes.

