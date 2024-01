Informações sobre acidente que envolveu caminhão e derramamento de produto químico na Serra Dona Francisca são atualizadas

Foram divulgadas nas últimas horas atualizações sobre o acidente com um caminhão que ocorreu na Serra Dona Francisca na manhã da segunda-feira, 29. Na ocasião, houve o derramamento de ácido sulfônico, produto químico que era carregado pelo veículo.

A primeira informação divulgada foi que motorista do caminhão havia recebido alta médica na manhã desta terça-feira, 30. O homem, de 59 anos, estava internado no Hospital São José desde o acidente. A informação foi confirmada pela Prefeitura de Joinville por volta das 8h45 desta terça-feira.

O último boletim médico atualizado havia sido divulgado por volta das 19h desta segunda-feira. No boletim, foi informado que o homem passaria a noite em observação. No primeiro boletim, o hospital informou que o motorista estava em estado estável e consciente, apresentando ferimentos pelo corpo.

Trânsito

Quanto ao trânsito, o tráfego de veículos na Serra Dona Francisca foi liberado também na manhã desta terça-feira, 30. A rodovia estava interditada desde o acidente.

Segundo Indalecio Schlickmann, sargento da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), após análise por volta das 7h, a Serra foi liberada no sistema “siga e pare”, no quilômetro 15,850.

O sargento destaca que os motoristas devem ter atenção no trecho, pois a empresa Ambipar Response está no local removendo os tambores do produto que foram derramados.

Uma viatura da PMRv permanecerá no local fiscalizando o trânsito e orientando os motoristas.

Caminhão ia para empresa de Joinville

O caminhão que se acidentou na Serra Dona Francisca e causou o derramamento ácido sulfônico no rio Seco estava a caminho da unidade de distribuição da empresa Buschle & Lepper, em Joinville.

O acidente fez com que a captação da ETA Cubatão fosse interrompida e o abastecimento de água em vários bairros da cidade comprometido. Porém, na manhã desta terça-feira, a ETA Cubatão foi reativada.

A empresa informou que o insumo, utilizado para a produção de detergentes e similares, era transportado pela empresa terceirizada Transpare Transportes (Inlog) e que a transportadora é homologada para esta atividade pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), além de possuir as certificações necessárias para o transporte de produtos químicos.

A Buschle & Lepper diz lamentar as consequências em relação ao abastecimento de água na cidade e para o meio ambiente. Ainda informou que os técnicos da empresa atuaram junto ao Gabinete de Crise da Prefeitura de Joinville, além de acompanhar a evolução do quadro de saúde do motorista.

