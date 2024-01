VÍDEO – Avenida Primeiro de Maio é tomada pela água após forte chuva em Brusque

A intensa chuva registrada no início da noite desta segunda-feira, 29, resultou em vários pontos de alagamento em Brusque. Ruas e avenidas foram tomadas pela água gerando preocupação de motoristas e motociclistas no trânsito.

Um vídeo, enviado por um leitor, por volta das 19h45, mostra que a água cobriu toda a avenida Primeiro de Maio, no bairro que leva o mesmo nome, formando até uma espécie de correnteza. As imagens também mostram que o trânsito seguiu liberado no local.

Também houveram registro de alagamentos nos bairros Paquetá, Águas Claras, Azambuja e Poço Fundo. Não há informações se pessoas ficaram feridas ou se ocorreram acidentes durante a enxurrada.

Nas redes sociais, a Defesa Civil alertou sobre o alto risco de alagamentos e enxurradas em Brusque e em parte do Vale do Itajaí nesta segunda-feira.

O órgão pede para que a população fique atenta a possíveis deslizamentos, quedas de árvores e dados na rede elétrica. Qualquer emergência deve ser comunicada à Defesa Civil, através do telefone 199, ou ao Corpo de Bombeiros, no 193.

Sem energia

Após o início de forte chuva, por volta das 19h10 desta segunda-feira, 29, mais de 4 mil unidades de Brusque ficaram sem energia. Os bairros mais atingidos foram Centro I (1.989), São Pedro (1.310) e São Luiz (905).

