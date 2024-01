Motociclista fica ferido após colidir com carro e poste no bairro São Pedro, em Brusque

No início da tarde desta segunda-feira, 29, um homem, de 26 anos, ficou ferido após bater a moto em que estava em um carro e depois colidir em um poste na rua rua São Pedro, localizada no bairro com o mesmo nome, em Brusque.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o homem, que conduzia a moto modelo Honda CG, teve escoriações nos membros superiores e uma laceração na perna direita. Ele foi encaminhado para o Hospital Azambuja.

Já o condutor do veículo, modelo Citroen C4, não teve ferimentos. As causas do acidente, assim como a identidade dos envolvidos, não foram divulgadas.

Leia também:

1. VÍDEO – Motorista flagra momento exato em que caminhão colide contra barranco na Serra Dona Francisca

2. Tempo: saiba como o clima de verão irá impactar Brusque na semana da transição do mês

3. Homem com mandado de prisão por tráfico de drogas é preso no Steffen, em Brusque

4. Joinville decreta situação de emergência após acidente com caminhão na Serra Dona Francisca

5. VÍDEO – Descubra onde fica o ‘Jardim do Éden’ oculto em Brusque

Assista agora mesmo!

PINK LEMONADE SAUDÁVEL: DRINK SEM ÁLCOOL PARA REFRESCAR O SEU VERÃO: