As condições do tempo previstas para esta semana, que marca a transição do mês, antecipam um clima típico de verão, revelando os impactos disso em Brusque e nas demais cidades do Vale do Itajaí.

Segundo o especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho, as tardes serão marcadas pelo calor na região.

Contudo, o profissional não espera um aumento excessivamente intenso, se traduzindo, então, em máximas acima de 30°C, mas sem ultrapassar os 32 a 33ºC.

As madrugadas, por sua vez, não devem apresentar um abafamento significativo, mantendo um clima mais ameno, considerando a época do ano, com valores noturnos oscilando entre 20 e 22°C.

O tempo e o risco de trovoadas

De maneira geral, Coutinho projeta o tempo ficando dentro de uma situação típica de verão ao longo desta semana, desde esta segunda-feira, 29, até o sábado, 3.

O período promete ser caracterizado pela presença predominante do sol, especialmente durante as manhãs e parte das tardes.

No entanto, o especialista destaca a possibilidade de trovoadas a partir do turno vespertino em direção à noite.

Coutinho, inclusive, não descarta a possibilidade de eventos mais intensos atingirem as cidades da região brusquense, indicando a chance de pancadas de chuva em curtos espaços de tempo e até mesmo a ocorrência de granizo, embora em áreas isoladas.

Dada a natureza típica do verão, é esperado que alguns locais sejam impactados por trovoadas mais intensas, enquanto outros próximos podem experimentar pouca ou quase nenhuma precipitação.

A recomendação é estar atento às atualizações meteorológicas, especialmente diante da possibilidade de condições climáticas variáveis em diferentes partes da região do Vale do Itajaí, finaliza a nota.

*Com informações: Climaterra

O tempo na madrugada

Dando continuidade à nossa cobertura editorial, abordaremos agora o monitoramento das condições do tempo em Brusque durante a madrugada desta segunda-feira.

As informações foram então fornecidas pela rede Groh Estações.

Na tabela a seguir, apresentamos as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, destacadas em vermelho para cada local monitorado.

Adicionalmente, os volumes de chuva acumulados até as primeiras horas da manhã estão ressaltados em azul. Acompanhe.

Fotos dos leitores

Encerrando a matéria, aprecie os deslumbrantes cenários compartilhados pelos nossos leitores, revelando como a manhã desta segunda-feira teve início em cada local mencionado nas legendas.

*Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi

1 de 9

*Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry

1 de 20

