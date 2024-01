PM encontra homem morto com diversas facadas dentro de casa em Indaial

Um homem de 45 anos foi encontrado morto, com diversas perfurações feitas por faca, na madrugada desta segunda-feira, 2, em Indaial. O caso aconteceu na rua Rúbia Simão, no no bairro Estrada das Areias.

Após denúncia de um caso de roubo, Polícia Militar foi ao local por volta de 1h20. A informação inicial é de que uma mulher estava machucada.

Chegando à casa, os policiais encontraram uma mulher de 39 anos deitada na varanda. Ela estava ensanguentada e com diversas perfurações pelo corpo. A vítima foi atendida pelo Samu e encaminhada ao Hospital Beatriz Ramos em estado grave.

Ela relatou brevemente que estava dormindo com o marido quando dois homens entraram no quarto armado com facas. Ela contou que os agressores teriam golpeado ambos diversas vezes, mas que não recordava de mais detalhes.

No quarto, os policiais encontraram o homem já sem sinais vitais e com diversas perfurações pelo corpo.

Em varredura inicial, os policiais não encontraram sinais de arrombamento e não identificaram nenhum objeto levado.

A PM realizou boletim de ocorrência e acionou Polícia Científica, Polícia Civil e Instituto Médico Legal (IML).

